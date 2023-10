Fagioli de la Juventus condamné à une suspension de 7 mois pour violations de paris

La Fédération italienne (FIGC) a suspendu le milieu de terrain de la Juventus Nicolo Fagioli pour au moins sept mois pour violation des règles de paris, selon un communiqué. déclaration publié mardi.

L’interdiction de la FIGC est de 12 mois au total, dont cinq sont suspendus à condition que Fagioli suive un traitement de six mois pour des problèmes de jeu et assiste à au moins 10 réunions publiques.

Fagioli, 22 ans, a également été condamné à une amende de 12 500 € (13 235 dollars) pour les infractions liées aux paris sur les événements footballistiques organisés par la FIGC, la FIFA ou l’UEFA.

La FIGC se réserve le droit de superviser le respect par Fagioli des mesures commutatives et la possibilité de résilier l’accord si elles ne sont pas respectées.

Nicolo Fagioli a joué une saison en prêt à Cremonese avant de s’imposer dans l’équipe première de la Juventus. Photo par Emilio Andreoli/Getty Images

Il a été rendu public mercredi dernier que Fagioli faisait l’objet d’une enquête pour infractions présumées aux jeux de hasard, le procureur de Turin confirmant les informations de La Stampa Daily selon lesquelles le joueur est impliqué dans une enquête criminelle visant les utilisateurs de plateformes de paris en ligne illégales, ainsi que d’autres suspects anonymes.

Les avocats de Fagioli ont fait une déclaration après que la nouvelle ait été rendue publique.

« Notre client traite l’affaire de manière responsable, en vue d’une transparence maximale et d’une collaboration avec les autorités judiciaires ordinaires et sportives », avaient déclaré à l’époque les avocats de Fagioli, Luca Ferrari et Armando Simbari, dans un communiqué commun.

« Nicolo est calme et pleinement concentré sur la Juventus et le [Italian Serie A] ligue », ont-ils ajouté.

Fagioli a disputé six des huit matches de Serie A de la Juve cette saison. En novembre dernier, il a fait ses débuts avec l’Italie, entrant en jeu lors d’une victoire amicale 3-1 à l’extérieur contre l’Albanie.

Il n’est pas dans l’équipe pour la phase internationale en cours. L’Italie affrontera l’Angleterre à Wembley mardi soir.