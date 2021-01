L’ex-amant de George Michael, Fadi Fawaz, a été accusé d’avoir brisé une fenêtre de salon de beauté quelques jours avant le quatrième anniversaire de la mort du chanteur.

Fawaz, 44 ans, est accusé d’avoir causé environ 800 £ de dommages en brisant une fenêtre du Flix Natural Beauty Bar à Fitzrovia, dans le centre de Londres, le 21 décembre.

La fenêtre du salon a été fermée et l’entreprise a été fermée suite aux dégâts.

Le coiffeur Fawaz devait comparaître aujourd’hui devant le tribunal de première instance de Westminster, mais ne s’est pas présenté après que la police lui ait dit de s’adresser au mauvais tribunal.









Luke Staton, poursuivant, a déclaré au tribunal que Fawaz et son représentant légal avaient été incorrectement chargés d’assister à un autre tribunal de Londres afin que l’audience ne puisse pas se dérouler comme prévu.

Il a déclaré: «Sur la feuille d’accusation, il est dit qu’il a été averti de se présenter au tribunal de première instance de Highbury Corner aujourd’hui.

L’affaire a été ajournée jusqu’au 26 janvier pour être entendue au Westminster Magistrates ‘Court.







Le jour de Noël a marqué le quatrième anniversaire de la mort de George après le décès de la star à l’âge de 52 ans en 2016.

Son partenaire Fadi a fait l’appel 999 après avoir trouvé l’ancien Wham! étoile morte au lit le matin de Noël.

George, de son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou, n’a rien laissé à Fawaz dans son testament de 96,7 millions de livres sterling.

Le couple s’est rencontré en 2009 et est devenu un couple après la séparation du chanteur de son partenaire américain de 13 ans Kenny Goss.

La relation de Fadi avec la famille de George est devenue tendue depuis la mort de la pop star.







La semaine dernière, le single festif classique de George, Last Christmas, a atteint la première place des charts – 36 ans après sa sortie.

L’exploit a établi un nouveau record pour la plus longue période pour qu’un single atteigne le numéro, battant Tony Christie (Is This The Way To) Amarillo qui a mis 33 ans et quatre mois pour atteindre la première place.

Andrew Ridgeley de Wham! S’est rendu sur Twitter pour marquer cet exploit, tout en louant le «génie de l’écriture de chansons» de George.







Il a écrit: «Je suis ravi, quelque peu étonné et profondément heureux que le classique emblématique de Noël de WHAM!

«C’est un hommage approprié au génie de l’écriture de chansons de 2 George et dont il aurait été extrêmement fier et ravi.