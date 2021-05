Fad, génie du marketing ou nécessité? Les experts décodent le puzzle

Les régimes renforçant l’immunité sont la dernière mode et on peut voir des restaurants et des cuisiniers à la maison répondre à l’engouement actuel. Mais, dans quelle mesure la nourriture est-elle efficace pour améliorer l’immunité chez une personne? Est-ce juste une autre tendance de régime à la mode qui fait le tour ou à quel point la nourriture aide-t-elle vraiment les gens à lutter contre les infections? Nous avons demandé aux experts. Depuis la première vague, plusieurs restaurants et cuisiniers à la maison à travers le pays ont lancé le «menu immunité». L’ajout de variétés de boissons à base de plantes, de germes, de légumes et de légumes verts à leur menu régulier a donné un petit coup de pouce à l’entreprise. Les gens sont également heureux avoir «palak dosa» et «ajwain chai» au lieu de ceux habituels, mais les avantages de ces aliments ne sont ni étudiés ni prouvés.

«La nourriture, quand elle est fraîche, est toujours bonne et apporte nutrition et force. Il est vrai que certains aliments aident le corps à améliorer l’immunité. Mais, il faut se rappeler que tout ne fonctionne que s’il est pris avec modération », prévient le Dr Hema Aravind, diététicien en chef, Hôpital MS Ramiah, Bengaluru.

«Je peux garantir que certaines épices et condiments sont très efficaces pour renforcer l’immunité. Cela dit, il ne faut en consommer qu’après avoir consulté son médecin car l’effet de tout est spécifique d’une personne à l’autre. Les fruits, les légumes riches en vitamine C aideront. Mais la modération est la clé d’une bonne santé », déclare le Dr Hema Aravind.

Trop faire quoi que ce soit est nuisible. «Lait d’or» – Le lait chaud avec de la poudre de curcuma transformé en élixir pour renforcer l’immunité. Plusieurs praticiens alternatifs l’ont également promu avec d’autres. Le boire une fois par jour ne fait aucun mal. Mais il y a des gens qui en boivent plus que deux fois par jour et ayant tout ce qu’un confident ou un ami suggère. Il y a plusieurs cas où des personnes ont atterri à la clinique du gastro-entérologue se plaignant de multiples problèmes digestifs. Peu de cas où des personnes ont développé des piles en raison de régimes d’immunité à la mode sont également signalés dans diverses parties le pays.

« La gastrite et le syndrome du côlon irritable (SCI) sont les problèmes les plus courants auxquels ces personnes sont confrontées », observe le Dr Ravishankar Bhat, gastro-entérologue principal aux hôpitaux Apollo, à Bengaluru. Malheureusement, l’immunité est devenue une stratégie de marketing après Covid. L’immunité est la faiblesse qui est Premièrement, il n’y a pas de données scientifiques indiquant que la cause première de l’infection à Covid est une immunité faible. Deuxièmement, il n’y a aucune preuve scientifique prouvant que ces aliments amélioreront votre immunité.

«Bien sûr, plusieurs oligo-éléments, vitamines, acides gras oméga 3 sont tous très bons et la nourriture est une source très importante de tout cela. Mais un changement soudain des habitudes alimentaires et la consommation de ces choses par peur et par fantaisie choque le corps. Il est toujours préférable de consulter votre diététiste avant de suivre toute nouvelle habitude alimentaire. Il se peut que vous n’obteniez pas les avantages que quelqu’un qui a été cité ailleurs », déclare le Dr Bhat.

