Facundo Torres et Benji Michel inspirent Orlando City à la gloire de l’US Open Cup

Les buts de Facundo Torres et Benji Michel en deuxième mi-temps ont donné à Orlando City SC une victoire 3-0 sur la République de Sacramento lors de la finale de l’US Open Cup de mercredi soir, offrant à Orlando son premier trophée depuis ses débuts en Major League Soccer en 2015 et une place dans les Champions de la CONCACAF 2023 Ligue.

Sacramento a tenu bon dans les 45 premières minutes, restant organisé défensivement contre les éventuels champions qui avaient plus de possession mais pas de tirs cadrés. En seconde période, Orlando a finalement détruit la République, ce qui a conduit Torres à marquer à la 75e minute et à marquer un but à la 80e sur penalty. Dans le temps additionnel, Torres intervenait une fois de plus avec une passe décisive pour le but de Michel à la 96e.

La République, outsider de deuxième division en tant que membre du championnat USL, a semblé dévastée dans les phases finales et n’a pas réussi à trouver le fond du filet au coup de sifflet final.

Réaction rapide

1. Face au “spygate”, Orlando sort triomphant

Tout d’abord, nous devons donner du crédit à Orlando. Tout en conservant une place digne des séries éliminatoires dans la Conférence Est de la MLS, le manager Oscar Pareja et ses joueurs ont pu se frayer un chemin à travers une poignée de matchs impressionnants de l’US Open Cup sur leur chemin vers le championnat de mercredi.

Le résultat sur la République vaut non seulement à Orlando son premier trophée depuis qu’il a rejoint la MLS, mais également une invitation très attendue à la prochaine édition du CCL.

Cela dit, jouant déjà le rôle de Goliath contre ses adversaires de la ligue inférieure, Orlando n’a pas fait grand-chose pour gagner les neutres lorsque des informations ont été publiées mardi selon lesquelles un membre du personnel de l’équipe aurait espionné l’entraînement de Sacramento. Taylor Twellman d’ESPN a été le premier à annoncer la nouvelle, son collègue Jeff Carlisle rapportant que la République avait déposé une plainte auprès de la Fédération américaine de football. Aucune décision n’a encore été prise par l’USSF.

En fin de compte, espionnage ou non, cela n’a peut-être pas fait une grande différence dans le match de mercredi, mais cela pourrait finir par laisser une petite mais visible tache sur le titre si l’USSF confirme qu’un membre du personnel d’Orlando surveillait l’entraînement.

Orlando City a remporté son premier trophée de l’histoire du club, avec Facundo Torres inspirant les Lions à une victoire 3-0 de l’USOC sur Sacramento. Nathan Ray Seebeck – USA TODAY Sports

2. Malgré la défaite, Sacramento termine une course de coupe extraordinaire

La République avait déjà dépassé les attentes en entrant sur le terrain contre Orlando. Avant la finale, Sacramento a été le premier finaliste non MLS depuis 2008 à viser à devenir la première équipe de la ligue inférieure à remporter le trophée de l’US Open Cup au 21e siècle.

Une fois prêt à rejoindre la MLS en tant que franchise d’expansion – puis mis en pause indéfinie au début de 2021 – Sacramento a joué avec une puce sur l’épaule alors qu’ils étourdissaient trois équipes de la MLS dans leur voyage vers la finale de l’US Open Cup.

Le manager Mark Briggs et son équipe n’ont autorisé un tir cadré d’Orlando qu’en seconde période, laissant espérer une victoire improbable et possible, mais se sont effondrés dans les derniers instants de la finale. Avec de l’espace pour se déplacer, Orlando a créé des opportunités indispensables dans le dernier tiers et a marqué trois fois après la 70e minute.

Sacramento a prouvé qu’il pouvait suivre le rythme des équipes de la MLS, mais mercredi, quand cela comptait le plus, ils ont échoué contre un groupe de joueurs d’Orlando qui méritent d’être champions.

3. Torres et Michel, les faiseurs de différence pour Orlando

À seulement 22 ans, Torres sera le jeune héros de la soirée avec ses deux buts et sa passe décisive. L’ailier, déterminé à assurer une place en Coupe du monde sur la liste de l’Uruguay, a pris en charge non seulement son doublé, mais aussi ses duels décousus et sa distribution dans le dernier tiers qui ont aidé à trouver le but final de la soirée.

Michel mérite tout autant d’éloges, et peut-être plus. Après être intervenu à la 61e minute, l’Américain de 24 ans a été brillant en tant qu’attaquant actif qui a remporté un penalty et fourni une passe décisive avant de marquer dans le temps additionnel.

Sans Torres et Michel, Orlando aurait peut-être connu un destin très différent lors du match de championnat.