Facundo Pellistri de Manchester United pourrait sceller le transfert de prêt à la tenue brésilienne Flamengo

Le jeune prolifique de Manchester United, Facundo Pellistri, est sur le point de rejoindre l’équipe brésilienne Flamengo en prêt, malgré l’insistance d’Erik ten Hag pour qu’il reste à Old Trafford. Le joueur de 21 ans a récemment fait ses débuts à Man Utd lors d’une petite apparition contre Charlton Athletic. Pellistri a dû attendre près de deux ans et demi pour ce moment. Alors que le manager néerlandais a laissé entendre que l’Uruguayen resterait à Old Trafford, le point de vente brésilien O Globo déclare qu’un accord de prêt à Flamengo semble être à un stade avancé avec le manager Vitor Pereira donnant son approbation. Il est entendu que Botafogo a également tenté de s’assurer les services du jeune mais n’a pas répondu à certaines demandes qui ont été avancées.

Facundo Pellistri a rejoint les Red Devils en 2020 depuis Penarol dans le cadre d’un accord d’une valeur de 9 millions de livres sterling. L’Uruguayen a rejoint la formation des jeunes en faisant initialement neuf apparitions pour l’équipe Manchester United U21, où il a marqué trois buts et une passe décisive en neuf matchs. Le joueur de 21 ans n’a pas encore cimenté sa place dans la configuration senior de Man Utd. Cela dit, il a déjà remporté 10 sélections internationales pour l’Uruguay ainsi que deux périodes de prêt au Deportivo Alaves où il a fait 35 apparitions.

Ten Hag n’a pas tari d’éloges pour le jeune qui n’a pas tardé à faire sentir sa présence, remportant une passe décisive contre Charlton lors de ses débuts. Ses contributions ont aidé Manchester United à décrocher une place en demi-finale de la Coupe Carabao.

Dans ses commentaires d’après-match, le manager de Manchester United a souligné son appréciation pour Pellistri. “Je suis content de cette performance et je suis content de son développement, nous l’avons fait venir [to the team] et nous pensons qu’il a un avenir ici à Manchester United », a-t-il déclaré.

Alors que leur match nul contre Crystal Palace pourrait être considéré comme une tache, Manchester United a un bon élan pour eux. Ils ont atteint les demi-finales de la Coupe Carabao et occupent actuellement la troisième place du classement de la Premier League avec 39 points en 19 matchs. Avec Marcus Rashford, Anthony Martial, Jadon Sancho et Antony, consolider une position dans cette équipe a toujours été un défi pour Facundo Pellistri. Un prêt pourrait l’aider à obtenir plus de minutes et d’expérience sur le terrain.

