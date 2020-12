La signature estivale de Facundo Pellistri a montré des signes qu’il s’acclimatait davantage à la vie à Manchester United vendredi soir avec son premier but pour le club alors que les moins de 23 ans battaient Southampton.

L’adolescent uruguayen avait été vérifié par le patron de la première équipe, Ole Gunnar Solskjaer, vendredi après-midi, alors qu’il parlait aux médias avant le choc du week-end avec West Ham.

Interrogé sur le joueur de 18 ans, qui s’est entraîné avec la première équipe mais n’a pas encore fait son arc senior, le patron de United a déclaré: « Facundo est arrivé, s’est entraîné avec la première équipe et a bien fait.

«Nous pensions qu’il était temps pour lui de gagner du temps.

« Et il a joué quelques matchs dans la réserve et s’est progressivement bien installé et s’est habitué à nous. »

Quelques heures plus tard, Pellistri a prouvé les paroles de ses managers lors d’une victoire 3-1 des U23 de United sur leurs homologues des Saints.

United menait 1-0 à la pause lors d’une soirée animée à Leigh Sports Village grâce à un effort en première période de l’ailier suédois Anthony Elanga.

Et dans les 30 secondes suivant le redémarrage, Pellistri a doublé l’avantage de l’équipe locale.