Faculté: le PDG de Purdue Northwest doit démissionner pour propos racistes

HAMMOND, Ind. (AP) – Le sénat de la faculté de l’Université Purdue du Nord-Ouest exige la démission du PDG et chancelier Thomas Keon après s’être moqué des langues asiatiques au début.

La lettre ouverte signée par huit membres du comité exécutif du Sénat appelait Keon à se retirer parce que la remarque insultait les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique et que “le comportement inexcusable avait provoqué l’indignation nationale et internationale”.

“Son comportement ne reflète pas la diversité et l’inclusivité que les professeurs, le personnel et les étudiants de Purdue apprécient”, indique la lettre publiée vendredi.

Keon s’est excusé jeudi pour la remarque du 10 décembre.

“J’ai fait un commentaire offensant et insensible”, a déclaré Keon. “Je suis vraiment désolé pour ma réponse imprévue et improvisée à un autre orateur, car mes paroles ont semé la confusion, la douleur et la colère.”

La gaffe de Keon est survenue après que le conférencier principal James Dedelow a fait référence à un langage inventé qu’il utilise parfois dans une émission de radio qu’il anime avec sa famille. Keon a répondu avec une impression qu’il a dit être “une sorte de ma version asiatique” de l’offre de Dedelow.

Un message laissé à un porte-parole de l’Université Purdue du Nord-Ouest n’a pas été immédiatement renvoyé dimanche.

The Associated Press