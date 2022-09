Factures en tête, mais Chiefs and Packers pas loin derrière – Shaw Local

La nouvelle saison de la NFL est presque là. Après toutes les recherches sur l’intersaison, il est temps de regarder les matchs se dérouler au cours de la semaine 1 de la saison 2022-23 de la NFL.

Avant que l’action ne commence avec l’ouverture de la NFL jeudi, il est temps de publier le classement officiel de la pré-saison. Nous savons tous que les équipes surprennent ou déçoivent chaque année, mais il peut être utile d’avoir une base de référence des attentes avant chaque saison.

Mes classements de puissance de pré-saison seront basés sur mes cotes de puissance personnelles. Ces cotes de puissance m’aident à placer des paris lorsque le nombre se démarque, et cela peut donc être un exercice utile pour quiconque essaie de se lancer dans les paris sportifs. Mais vous devez être prêt à vous adapter à mesure que nous recevons plus d’informations tout au long de la saison.

Sans plus tarder, voici mon classement de puissance de pré-saison avant la saison 2022-23 de la NFL :

1. Billets de Buffalo

Préparez-vous pour l’année des Buffalo Bills. Je fais aux Bills un point de mieux que la deuxième meilleure équipe de la ligue sur un terrain neutre. Buffalo n’était qu’à 13 secondes de faire le match de championnat de l’AFC l’année dernière et d’avoir une saison très différente, mais le rappel de Josh Allen et compagnie devrait être encore plus impressionnant.

2. Chefs de Kansas City

C’est amusant d’écouter les médias nationaux tirer des critiques sur les Chiefs, mais personne ne doute sérieusement de cette équipe. Tyreek Hill est peut-être parti, mais tant que le meilleur quart-arrière de la planète et Andy Reid seront toujours en ville, Kansas City sera considérée comme l’une des meilleures équipes de la ligue.

3. Emballeurs de Green Bay

Détection d’un motif ? Je suis prêt à donner au MVP consécutif le bénéfice du doute, même s’il a perdu son receveur vedette pendant l’intersaison. Aaron Rodgers et les Packers trouveront un moyen de gagner une douzaine de matchs, j’en suis sûr.

4. Boucaniers de Tampa Bay

La ligne offensive est défoncée et Tom Brady a fait une pause étrange pendant la pré-saison. Mais j’imagine que le plus grand quart-arrière à jouer au jeu redressera le navire, et les Bucs seront une tête de série dans un NFC faible.

5. Chargeurs de Los Angeles

Tout le monde aime les Chargers, et pour une bonne raison. Cette formation est chargée, dirigée par l’un des meilleurs jeunes quarts de la ligue à Justin Herbert. Les Chargers peuvent-ils obtenir leur première place en séries éliminatoires depuis 2018?

6. Rams de Los Angeles

Peut-être que je regretterai d’avoir mis les champions en titre en dehors du top cinq, mais considérez que je suis préoccupé par cette équipe. Je suis inquiet pour la santé de Matthew Stafford, le manque de profondeur et le fait que cette équipe ait eu du mal à faire courir le ballon l’année dernière. Mais cela n’a peut-être pas d’importance dans le NFC.

7. Bengals de Cincinnati

Les Bengals ont été assez chanceux dans leur parcours en séries éliminatoires, mais Joe Burrow a certainement fait ses preuves et il a beaucoup d’armes talentueuses autour de lui. Je ne suis pas pressé de faire disparaître une équipe avec ce niveau de puissance de feu.

8. 49ers de San Francisco

C’est au tour de Trey Lance après que les 49ers aient échoué dans le match de championnat NFC. Je ne suis pas sûr que tout s’enclenchera tout de suite, mais les 49ers auront les pièces pour faire une course profonde lorsque cela deviendra une machine bien huilée.

9. Corbeaux de Baltimore

Les Ravens avaient une fiche de 8-3 et l’équipe n ° 1 de l’AFC avant que Lamar Jackson ne tombe sur une blessure de fin de saison. Une liste plus saine fera des Ravens une force en saison régulière.

10. Broncos de Denver

Russell Wilson donne aux Broncos leur premier quart-arrière légitime depuis Peyton Manning. Il pourrait y avoir des difficultés de croissance au début, mais cette équipe est trop talentueuse et devrait être candidate aux séries éliminatoires d’ici la fin de l’année.

11. Colts d’Indianapolis

Les Colts en sont à leur cinquième quart-arrière en autant d’années, mais Matt Ryan devrait être une amélioration par rapport à Carson Wentz. Les Colts entrent dans l’année en tête pour remporter l’AFC Sud, et il est difficile de contester cela.

12. Cowboys de Dallas

Dak Prescott a été un quart-arrière qui a tendance à prospérer lorsque la situation est parfaite, mais son casting de soutien en 2022 est tout sauf cela. Les Cowboys ont perdu leur meilleur receveur pendant l’intersaison, la ligne offensive est défoncée et la défense devrait subir une certaine régression du chiffre d’affaires.

13. Vikings du Minnesota

L’entraîneur-chef Kevin O’Connell a été chargé de tirer le meilleur parti de cette offensive, et il a les pièces pour démarrer. Le receveur Justin Jefferson est un candidat populaire du joueur offensif de l’année, tandis que Dalvin Cook devrait toujours être l’un des meilleurs porteurs de ballon de la ligue.

14. Aigles de Philadelphie

Les Eagles sont désormais les favoris pour remporter le NFC East au Caesars Sportsbook. Jalen Hurts est un choix MVP du cheval noir et est en mesure de faire un grand bond après que l’équipe a échangé contre le receveur vedette AJ Brown pendant l’intersaison.

15. Dauphins de Miami

Tua Tagovailoa était à son meilleur en Alabama lorsqu’il a rapidement envoyé le ballon à ses talentueux receveurs, les laissant faire des dégâts après la capture. Cela ressemble à la recette que les Dolphins préparent après avoir échangé contre Tyreek Hill pour s’associer à Jaylen Waddle.

16. Saints de la Nouvelle-Orléans

Jameis Winston a aidé les Saints à passer à un clip de 5-2 en sept matchs avant de déchirer son MCL lors de la semaine 8. Les Saints ont ensuite joué un quart-arrière décevant, mais cette équipe devrait rebondir avec le retour de Winston à l’action.

17. Les aventuriers de Las Vegas

C’est bizarre parce que les Raiders pourraient s’améliorer cette année, mais finir quand même avec un pire bilan. Las Vegas a surperformé lors d’une saison de 10 victoires en 2021, mais l’AFC West est trop intimidante pour attendre beaucoup plus de cette équipe.

18. Cardinaux de l’Arizona

Kyler Murray et les Cardinals se sont estompés au fil du temps, mais n’oubliez pas que cette équipe a pris un départ 7-0 en 2021. Marquise Brown est maintenant en ville, alors Murray cherchera ses coups profonds toute l’année.

19. Patriotes de la Nouvelle-Angleterre

Les Patriots ont fait les séries éliminatoires l’an dernier et Mac Jones avait l’air bien en tant que recrue. Mais j’ai du mal à être trop excité par cette équipe, car l’attaque n’a pas la puissance de feu nécessaire pour concourir dans l’AFC.

20. Titans du Tennessee

Quelle chute de grâce pour les Titans. Ils ont terminé en tant que tête de série n ° 1 de l’AFC l’année dernière, mais les attentes sont beaucoup plus faibles cette saison. Le Tennessee n’est même pas le favori pour remporter sa propre division, ce qu’il a fait au cours de chacune des deux dernières saisons.

21. Commandants de Washington

Après avoir été l’équipe à la mode la dernière intersaison, on a l’impression que les commandants sont un peu sous-estimés cette fois-ci. Je serais plus désireux de soutenir Washington si cette liste était au complet.

22. Steelers de Pittsburgh

Mike Tomlin n’affiche pas de saisons perdantes, mais il aura du pain sur la planche pour terminer au-dessus de .500 avec ce groupe. Les Steelers ont beaucoup de talent en défense, mais l’attaque pourrait ne pas être en mesure de faire sa part, surtout en attaque.

23. Panthers de la Caroline

Mouvement intelligent des Panthers pour tenter leur chance sur Baker Mayfield, car ils n’ont pas encore déterminé la position du quart-arrière depuis Cam Newton. Considérez-moi intrigué par la façon dont cette infraction se présentera cette année.

24. Browns de Cleveland

Tant que Deshaun Watson purge une suspension, il est difficile de classer les Browns beaucoup plus haut. Mais cette formation est talentueuse et fera grimper ces classements avec un bon jeu de quart-arrière.

25. Jaguars de Jacksonville

Vous cherchez une équipe comme les Bengals de l’an dernier pour sortir de nulle part ? Les Jaguars semblent faire l’affaire, surtout si l’ancien choix n ° 1 au classement général, Trevor Lawrence, fait un grand bond en avant dans l’année 2.

26. Lions de Détroit

Dan Campbell a gagné beaucoup d’argent aux parieurs l’année dernière, mais les Lions pourraient encore être à un an d’être un concurrent.

27. Géants de New York

Tout peut arriver dans le NFC East, et c’est exactement ce sur quoi les Giants comptent dans l’année 1 de l’ère Brian Daboll.

28. Ours de Chicago

Cette équipe est pleinement engagée dans une reconstruction en ce moment, mais cette saison consiste à déterminer si Justin Fields est le quart-arrière à construire.

29. Falcons d’Atlanta

Kyle Pitts et Drake London sont de jeunes attrapeurs de passes prometteurs, bien que je ne sois pas tout à fait sûr que Marcus Mariota soit le gars pour leur donner le ballon de manière cohérente.

30. Seahawks de Seattle

Russell Wilson a dissimulé de nombreux défauts de cette franchise au fil des ans, qui, je pense, seront exposés lors d’une campagne brutale en 2022.

31. Jets de New York

Zach Wilson, qui souffre d’une blessure au genou lors de la pré-saison, n’était tout simplement pas bon en tant que recrue. Je ne comprends pas très bien pourquoi les gens sont impatients de croire aux Jets, mais seraient prêts à s’adapter s’ils montraient quoi que ce soit au début de l’année.

32. Texans de Houston

Premier leader du tirage au sort de Bryce Young, Houston est la seule équipe à ne pas avoir été favorisée dans un seul match cette saison via les lignes d’anticipation de Caesars Sportsbook.