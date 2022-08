Factures d’énergie : Que proposent Liz Truss et Rishi Sunak sur la crise du coût de la vie ?

De nouveaux chiffres montrent que les factures énergétiques britanniques devraient atteindre plus de 4 000 £ en janvier, la crise du coût de la vie devant s’aggraver pendant les mois d’automne et d’hiver.

Les sondeurs constatent constamment que la hausse des prix, en particulier des factures d’énergie, est la principale préoccupation des électeurs. En septembre, nous aurons un nouveau Premier ministre : que prévoient de faire les deux candidats – Rishi Sunak et Liz Truss ?

Rishi Sunak

Rishi Sunak suit Liz Truss (Jeff J Mitchell / PA) (fil de sonorisation)

Rishi Sunak, qui suit Liz Truss dans la course, a explicitement promis plus de soutien gouvernemental aux ménages qui entrent en hiver.

L’ancien chancelier, dont la démission a marqué le début de la fin pour Boris Johnson, n’a pas encore dit exactement combien d’aide il apporterait.

M. Sunak a déclaré qu’il n’y avait “aucun doute dans mon esprit que davantage de soutien sera nécessaire”, mais a déclaré qu’il devrait attendre jusqu’à ce qu’il sache de combien le plafond des prix de l’énergie augmenterait.

Ceci est fixé par le régulateur Ofgem, avec plus de détails attendus ce mois-ci sur une hausse en octobre.

Le plafond devrait atteindre bien plus de 3 000 £ par an, contre 1 971 £ pour un ménage typique actuellement ; une nouvelle hausse devrait également avoir lieu au printemps.

En plus du soutien gouvernemental non spécifique, M. Sunak a également promis des réductions d’impôts.

Celles-ci incluraient une réduction temporaire de la TVA pour aider à payer les factures d’énergie. Cependant, le taux n’est que de 5% sur les factures des ménages, les factures ayant augmenté de plusieurs fois.

L’allié de M. Sunak, Dominic Raab, a déclaré qu’il serait erroné d’exclure un soutien direct supplémentaire, sous forme de paiements, suggérant qu’il s’agirait d’une “note de suicide électorale” pour les conservateurs.

Liz Truss

(PENNSYLVANIE)

Liz Truss est la favorite dans la course à la direction et est désormais largement prédite pour devenir Premier ministre. Elle a déclaré qu’elle examinerait «ce qui peut être fait de plus» pour aider les familles.

Mais le ministre des affaires étrangères a dit Financial Times la semaine dernière qu’elle a préféré les réductions d’impôts à ce qu’elle a décrit comme des « aumônes » – des mesures de dépenses publiques.

Cela a été largement interprété comme signifiant qu’elle n’apporterait pas de soutien direct aux familles, bien que son alliée Penny Mordaunt ait affirmé qu’elle avait été mal interprétée.

Plus précisément sur la fiscalité, Mme Truss a déclaré qu’elle donnerait la priorité à l’arrêt d’une hausse prévue de l’impôt sur les sociétés, ainsi qu’à une hausse prévue de l’assurance nationale.

Cette mesure ne fera rien pour réduire les factures, mais pourrait empêcher les gens de payer plus d’impôts à l’avenir, même si elle profitera principalement aux familles à revenus plus élevés et aux propriétaires de sociétés rentables.

Concernant l’énergie en particulier, la ministre des Affaires étrangères a déclaré qu’elle supprimerait les prélèvements verts sur les factures d’énergie, qui représentent environ 8% de la facture totale du double carburant.

À titre de comparaison, le plafond des prix de l’énergie a augmenté de 54 % en avril, et on s’attend à ce qu’il augmente d’un montant similaire en octobre et de nouveau l’année prochaine.

Les experts ont également averti que la réduction des écoprélèvements entraînerait des factures plus élevées plus longtemps, car cela réduirait les investissements dans les alternatives au gaz, dont les augmentations de prix entraînent en grande partie les factures.