Une nouvelle étude révèle que des quotes-parts plus élevées pour les médicaments sur ordonnance conduisent les patients à réduire leur consommation de médicaments et, éventuellement, à des taux de mortalité plus élevés. | Brendan Smialowski / AFP via Getty Images

L’argument économique pour éliminer les dépenses personnelles, dans une nouvelle étude.

Il s’avère que 10 $ peuvent être une question de vie ou de mort, selon une nouvelle étude sur la façon dont les patients réagissent aux coûts plus élevés des soins de santé.

Des chercheurs de l’Université de Harvard et de l’Université de Californie à Berkeley ont examiné ce qui s’est passé lorsque les bénéficiaires de Medicare ont dû faire face à une augmentation de leurs frais de médicaments sur ordonnance. Ils ont constaté qu’une augmentation de 34% (une augmentation de 10,40 $ par médicament) entraînait une diminution significative du nombre de patients remplissant leurs ordonnances – et, finalement, une augmentation de 33% de la mortalité.

L’augmentation du nombre de décès a résulté du fait que les gens réduisaient sans discrimination leurs médicaments alors qu’ils devaient payer plus cher pour eux, y compris les médicaments pour les maladies cardiaques, l’hypertension, l’asthme et le diabète.

«Nous constatons que de petites augmentations de coût amènent les patients à réduire leur consommation de médicaments avec de grands avantages, entraînant finalement leur décès», ont écrit les auteurs – Amitabh Chandra, Evan Flack et Ziad Obermeyer. «Les réductions sont généralisées, mais les plus frappantes sont celles observées chez les patients présentant les plus grands risques pour la santé traitables, chez lesquels elles sont susceptibles d’être particulièrement destructrices.»

Il est difficile de proposer un plan d’étude qui mesure directement l’effet de l’assurance maladie sur les résultats de santé. Ces chercheurs ont surmonté ce problème en suivant les avantages de la prescription pour les personnes nouvellement inscrites à Medicare lorsqu’elles atteignent 65 ans. compte tenu de la manière dont les prestations de Medicare sont conçues. En comparant les données entre les différents groupes d’âge, en utilisant comme base une estimation de combien les patients auraient dû dépenser sans aucun partage des coûts, les chercheurs ont pu isoler l’effet du partage des coûts sur l’utilisation de la prescription. médicaments et taux de mortalité des patients.

Cette constatation remet en question une hypothèse importante ancrée dans la politique de santé américaine. Dans les années 70 et 80, l’expérience d’assurance maladie RAND a conclu que les petits copays encourageaient les patients à utiliser moins de services de soins de santé sans entraîner de pires résultats pour la santé. Cela a aidé à établir un nouvel argument économique pour les assureurs de demander à leurs clients de mettre plus de «peau dans le jeu»: cela encouragerait une utilisation plus efficace des services de santé sans inconvénient.

Mais cette prémisse que les gens présumés serait rationnelle. Par exemple, si on leur demandait de payer plus d’argent pour les médicaments sur ordonnance, ils réduiraient d’abord les médicaments moins précieux. L’étude Harvard / Cal n’a pas détecté une telle rationalité. Lorsque les coûts augmentaient, les gens arrêtaient simplement de remplir leurs ordonnances de statines – des médicaments de grande valeur qui sont efficaces pour prévenir les crises cardiaques.

Les chercheurs l’ont expliqué ainsi: la façon dont les patients se comportaient face à des frais supplémentaires élevés suggérerait qu’ils accordaient très peu de valeur à leur vie. Ils ont littéralement cessé de prendre des médicaments de grande valeur à cause du prix.

«Je n’ai jamais pensé que nous aurions un effet de mortalité de cette ampleur», m’a dit Chandra. «Nous n’avons jamais pensé que les gens réduiraient à ce point les médicaments vitaux.»

Si les patients ne peuvent pas porter de bons jugements de valeur, l’argument économique du partage des coûts commence à s’effriter, et il semble que l’élimination du partage des coûts – augmentant la probabilité que les patients continuent de prendre les médicaments dont ils ont besoin pour rester en vie – serait un moyen peu coûteux d ‘«acheter» aux gens plus de santé. Comme l’écrivaient les chercheurs, «l’amélioration de la conception de l’assurance médicaments sur ordonnance offre aux décideurs la possibilité d’acheter d’importants gains de santé à un coût extrêmement bas par année de vie.

Le plan Medicare-for-all à payeur unique de Bernie Sanders a éliminé le partage des coûts. C’est une façon de faire. Chandra a déclaré que, alternativement, le gouvernement pourrait créer de nouvelles réglementations pour limiter le partage des coûts pour les grands régimes d’employeurs qui couvrent la plupart des travailleurs américains. Il a dit que Medicaid est vraiment le modèle; les 70 millions d’Américains pauvres inscrits au programme n’ont généralement aucune obligation personnelle.

L’élimination des frais remboursables aurait un prix: les assureurs factureraient probablement des primes plus élevées pour compenser la perte des copay et de la coassurance qui réduisent actuellement leurs coûts directs. Mais si l’objectif est de meilleurs résultats pour la santé, c’est sans doute un prix à payer.

«Si nous nous soucions plus des malades que des personnes en bonne santé, alors nous devrions être prêts à augmenter les primes pour réduire le partage des coûts», a déclaré Chandra. «Je pense qu’une grande partie des soins de santé américains est une couverture catastrophique pour les personnes en bonne santé, ce qui est bien. C’est précieux. Mais ce n’est pas aussi précieux qu’une couverture au premier dollar pour les malades.