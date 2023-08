« Facts of Life » fête son 44e anniversaire.

L’émission suivait quatre filles fréquentant l’école Eastland et leur relation avec leur mère de dortoir, Mme Garrett. Il a été diffusé pendant neuf saisons, avant de se terminer en mai 1988.

Voici un aperçu de la situation actuelle des stars de la série.

Lisa Whelchel

Lisa Whelchel a joué le rôle de la riche Blair Warner dans « Facts of Life ».

Whelchel a ensuite joué dans « A Madea Christmas » et dans les films Hallmark, « Pour le meilleur ou pour le pire », « Hearts of Spring », « Falling for Christmas » et « You Light Up My Christmas ». Elle a également écrit 10 livres et, en 2012, elle a participé à « Survivor : Philippines ».

Whelchel a été marié à Steven Cauble pendant 24 ans, de 1988 à 2012. Ils ont eu trois enfants, Clancy, Haven et Tucker. Elle a ensuite épousé le psychologue Pete Harris en 2019 et est la belle-mère de son fils issu d’une relation antérieure.

En mai 2023, Whelchel a parlé de son passage dans l’émission, révélant qu’elle avait été envoyée dans une « grosse ferme » pour avoir pris du poids pendant les pauses de l’émission.

Welchel a partagé qu’une balance était conservée sur le plateau pour peser les actrices et qu’à trois reprises, elle a été jugée trop lourde et envoyée dans un camp pour perdre du poids.

« De toute évidence, nous sommes à une époque différente », a-t-elle expliqué lors d’une interview avec People. « Nous avons beaucoup appris. Nous sommes beaucoup plus positifs sur notre corps en ce moment, ce dont j’en suis reconnaissant. Je veux dire, c’est toujours un problème. »

Charlotte Raé

Charlotte Rae a joué Edna Garrett, la mère au foyer des quatre filles qui fréquentaient l’Eastland School for Girls à New York. Elle quitte la série en 1986 et est remplacée par Cloris Leachman. Elle a déjà joué dans « From These Roots » et « Diff’rent Strokes ».

Après le spectacle, Rae est apparu dans « The King of Queens », « ER », « Girl Meets World », « Tom and Jerry : The Movie » et « 101 Dalmatians : The Series ». Elle est également apparue dans « You Don’t Mess With the Zohan » et « Ricki and the Flash ». En 1999, elle revient au théâtre, apparaissant dans une production off-Broadway de « The Vagina Monologues ».

Rae a été mariée à John Strauss pendant 25 ans, de 1951 à 1976. Ils ont eu deux enfants ensemble, Lawrence et Andrew, décédés en 1999. Rae a reçu un diagnostic de cancer des os en 2017 et est décédé en août 2018 à l’âge de 92 ans.

Kim Champs

Kim Fields a joué Dorothy « Tootie » Ramsey, la plus jeune membre du groupe.

Fields a ensuite joué dans 118 épisodes de « Living Single ». Elle a ensuite commencé à se produire avec le groupe R&B Impromp2 et à réaliser des épisodes de diverses émissions, tout en apparaissant en tant qu’invitée dans d’autres émissions. Fields est ensuite apparu dans « À quoi s’attendre quand vous attendez », « Les vraies femmes au foyer d’Atlanta » et « Les Upshaws ».

Fields a été marié au producteur de films Johnathon Franklin Freeman de 1995 à 2001. En 2007, Fields a épousé Christopher Morgan. Le couple a deux fils, Sebastian et Quincy Morgan.

Nancy McKeon

Nancy McKeon a joué Jo Polniaczek, à partir de la deuxième saison de la série.

Après la fin de « Facts of Life », McKeon est apparu en tant qu’invité dans quelques émissions et a joué dans des films, tels que « The Wrong Woman » et « Just Write », avant de décrocher un rôle principal dans « Style & Substance ». Elle a ensuite joué dans 88 épisodes de « The Division », apparaissant plus tard dans « Sonny with a Chance », « You Light Up My Christmas » et « Panic ».

En 2003, McKeon a épousé le technicien de cinéma Marcus Andrus. Le couple a deux filles, Aurora Andrus et Harlow Andrus, nées en 2006.

Mindy Cohn

Mindy Cohn a rejoint la série au tout début, incarnant Natalie Green, qui était proche de Tootie.

Cohn a ensuite joué dans « The Second Half », « The Kids From Room 402 », « What’s New, Scooby-Do? » et « Shaggy et Scooby-Do obtiennent un indice ! » Elle a ensuite interprété Velma dans de nombreux jeux vidéo Scooby-Doo, ainsi que dans « Scooby-Doo ! Mystery Incorporated ». En plus d’exprimer Velma, elle a également joué dans « You Light Up My Christmas » et « A Nice Girl Like You ».

L’actrice a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2012 et est entrée en rémission en 2017 après une bataille de cinq ans. Elle est membre fondatrice du centre de soutien contre le cancer weSpark.

Molly Ringwald

Molly Ringwald a rejoint la série lors de sa première saison, incarnant Molly Parker, une étudiante à Eastland. Son personnage a été écrit après 14 épisodes, alors que la carrière de Ringwald commençait à progresser dans les années 80.

Elle est apparue dans une série de films Brat Pack, dont « Pretty In Pink », « Sixteen Candles » et « The Breakfast Club », consolidant ainsi son statut d’icône des années 80. Elle a continué à jouer tout au long des années 90 dans des projets comme « Strike It Rich » et « Townies ». Elle est ensuite apparue dans « La vie secrète d’un adolescent américain » de Freeform en 2008. Plus récemment, elle a joué dans « Riverdale ».

Ringwald a été mariée à Valéry Lameignère de 1999 à 2002. Elle a ensuite épousé Panio Gianopoulos en 2007 et ils ont trois enfants ensemble, Mathilda, et les jumeaux fraternels Adele et Roman.

Cloris Leachman

Cloris Leachman – qui était déjà présente dans « The Mary Tyler Moore Show » dans les années 70 – a rejoint « Facts of Life » en remplacement de Charlotte Rae, dans le rôle de Beverly Ann Stickle, la sœur de Mme Garrett. Tout au long de sa carrière, Leachman a remporté un nombre record de huit Primetime Emmy Awards et un Daytime Emmy Award, et a été nominée 20 fois au total. Son dernier rôle d’acteur était dans le film de 2021 « Not to Forget ».

Tout au long de sa carrière, Leachman a joué dans « The Iron Giant », « A Troll In Central Park », « Castle In the Sky », « Beach Girls » et « Spanglish », « The Longest Yard » et « Mrs. Harris ». Elle est également apparue dans « The Women », « Raising Hope », « The Wedding Ringer », « The Croods », « High Holiday » et « Not to Forget ».

L’actrice a été mariée au manager hollywoodien George Englund de 1953 à 1979 et ils ont eu cinq enfants ensemble.

Mackenzie Astin

Mackenzie Astin a rejoint la série lors de la sixième saison, incarnant Andy Moffett, un enfant adoptif qui vient travailler pour Mme Garrett à la boutique de cadeaux. Dans la huitième saison de la série, le personnage d’Astin est adopté par Beverly.

Après la fin de « Facts of Life », Astin a joué dans « Iron Will » avec Kevin Spacey, « Wyatt Earp » avec Kevin Costner, « The Last Days of Disco » et « Stranger Than Fiction », ainsi que dans de nombreuses émissions télévisées. films et spots invités sur diverses émissions. Il est apparu dans « Mad Men », « Scandal », « The Magicians », « Homeland », « You » et « The Blacklist ».

Astin a épousé sa femme Jennifer Abbott Astin en 2011.

George Clooney

George Clooney a rejoint la série à sa septième saison, incarnant George Burnett, avant de quitter la série à sa huitième saison. Depuis, il a été nominé pour sept Oscars, trois Emmy Awards, neuf BAFTA, 12 Golden Globes et 13 SAG Awards.

Il a ensuite joué dans « Urgences », Batman et Robin », « O, Brother Where Art Thou ? », « Ocean’s Eleven » – et ses deux suites – « Michael Clayton », « Up In the Air », « Syriana ». et « The Good German. » Il est également apparu dans « The Descendents », « Gravity », « The Monuments Men », « Money Monster » et « Ticket to Paradise ».

Après une série de relations très médiatisées, Clooney a épousé l’avocate des droits humains, Amal Alamuddin, en septembre 2014. Ils ont accueilli les jumeaux Ella et Alexander en juin 2017.