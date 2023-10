Le président du Comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan (R-OH), s’entretient avec les journalistes alors qu’il se dirige de son bureau dans l’immeuble de bureaux de Rayburn House au Capitole des États-Unis à Washington, DC. Puce Somodevilla/Getty Images via AFP

Les républicains de la Chambre des représentants américaine tiendront jeudi un troisième vote pour élire un président, dans le but de surmonter les divisions qui ont immobilisé la chambre sans leader pendant 16 jours. Le conservateur pur et dur Jim Jordan demandera l’approbation de la chambre pour la troisième journée consécutive, après avoir échoué à deux reprises à obtenir les 217 voix nécessaires.

