Facteurs pouvant entraver la cicatrisation des plaies chez les patients

Le stress peut avoir un impact négatif sur le système immunitaire et la cicatrisation des plaies, entraînant une augmentation de l’inflammation et un retard de guérison chez les patients. Dans une interview avec dvm360 Lors de sa conférence Fetch Kansas City, Natalie Marks, DVM, CVJ, CCFP, Elite FFCP-V, parle des façons dont le stress externe et interne peut entraver la cicatrisation des plaies chez les patients. Elle a également évoqué les facteurs à prendre en compte lors du choix du type de fermeture de plaie à utiliser.

Vous trouverez ci-dessous une transcription partielle :

Natalie Marks, DVM, CVJ, CCFP, Élite FFCP-V : Nous savons, grâce à de nombreuses études, que le stress peut entraver le système immunitaire, c’est-à-dire le déprimer, ainsi que gêner la cicatrisation des plaies en raison de la façon dont le corps commence alors à permettre à davantage de cellules inflammatoires de pénétrer. Si nous sommes stressés, qu’il s’agisse du stress à l’hôpital chez un patient en convalescence postopératoire ou du stress chronique à la maison qui entrave la cicatrisation des plaies, nous, vétérinaires, n’en tenons souvent pas compte.

Il peut aussi y avoir ce que j’appellerais un « stress interne », c’est-à-dire une comorbidité qui empêche la cicatrisation des plaies. Ainsi, le patient peut être diabétique ou avoir la maladie de Cushing, avoir déjà subi une chimiothérapie ou avoir un autre trouble qui crée un environnement où le cortisol est excessif (ce qui, bien sûr, empêche la cicatrisation des plaies), ou dont la cicatrisation est retardée en raison d’un autre processus pathologique, comme le diabète. Et si nous ne prenons pas ces facteurs en compte lorsque nous réfléchissons à notre réparation ou à ce que les propriétaires d’animaux de compagnie vont faire à la maison, nous nous préparons souvent à l’échec et nous donnons de mauvaises attentes aux propriétaires d’animaux.