Facteurs individuels et communautaires associés à une utilisation adéquate des services de soins prénatals en Afrique subsaharienne | Médecine tropicale et santé

La prévalence globale d’une utilisation adéquate des services de soins prénatals en Afrique subsaharienne (ASS) était de 55 % (IC à 95 % : 54–56). C’était plus élevé que les pays d’Asie du Sud (46,64%) [18] et pays d’Afrique de l’Est (52,44%) [19]. Ces disparités pourraient être attribuées à la présence d’infrastructures de système de santé, à la taille de l’échantillon, aux variations des politiques à l’encontre des services de santé maternelle, à l’année d’enquête, à la variabilité de la connaissance des services de santé maternelle et aux différences socioculturelles entre les pays. Les résultats de l’analyse des effets aléatoires ont montré que les variables aux niveaux communautaire et individuel étaient responsables d’environ 62,60 % de la variation dans l’utilisation de services de soins prénatals adéquats. Résultat similaire dans les pays d’Afrique subsaharienne [38] et pays d’Asie du Sud [18] a révélé que des facteurs communautaires et individuels contribuaient à une grande différence dans l’utilisation de services de soins prénatals adéquats entre les communautés. En effet, les femmes qui résident dans les mêmes communautés sont plus susceptibles d’obtenir des résultats similaires que celles qui vivent dans des communautés différentes, car elles partagent des caractéristiques similaires et ont accès aux mêmes soins de santé maternelle.

Le modèle de régression logistique à deux niveaux a révélé que l’éducation de la femme, sa profession, son âge, son état civil, l’éducation de son mari, sa profession, le sexe du chef de famille, l’exposition aux médias, la distance par rapport aux établissements de santé, l’obtention de l’argent nécessaire au traitement, la résidence, l’âge à la première naissance, l’utilisation de contraceptifs, la capacité de prise de décision des femmes, la grossesse souhaitée, le rang de naissance, l’indice de richesse et la région étaient significativement associés à l’utilisation adéquate des services de soins prénatals.

L’étude a révélé que l’éducation de la mère et du mari était un puissant prédicteur du recours aux visites prénatales. La probabilité de recevoir des soins prénatals adéquats augmente à mesure que le niveau d’éducation de la femme et de son mari augmente. Ceci est conforme aux études menées dans les pays d’Asie du Sud [18]ville de Debre Tabor, nord-ouest de l’Éthiopie [39]zone sud de Gondar, nord-ouest de l’Éthiopie [14]Ethiopie [40]Nord du Ghana [15]Népal [41]et pays d’Afrique subsaharienne [38]. Leur justification possible pourrait être que l’éducation améliore l’utilisation des services de santé maternelle et accroît la connaissance de problèmes spécifiques. En outre, l’autonomisation des femmes grâce à l’éducation, à la richesse du ménage et à la prise de décision améliore l’utilisation des services de santé maternelle.

Les femmes âgées de 35 à 49 ans étaient plus susceptibles de bénéficier de services prénatals adéquats que les femmes âgées de 15 à 24 ans. Cette découverte est conforme aux études réalisées dans la ville de Debre Tabor, au nord-ouest de l’Éthiopie. [39]Ghana rural [42]Indonésie [43] Népal [41]ainsi que les Philippines et l’Indonésie [44]. La raison possible en est que les femmes plus âgées ont une connaissance plus approfondie de l’importance de la santé maternelle, car elles sont plus exposées aux informations des services de soins de santé pendant la grossesse. Les résultats ont également montré que les chances de recevoir des soins prénatals adéquats augmentent à mesure que l’âge des femmes à la première naissance augmente. Cette découverte était en accord avec une étude réalisée dans les pays d’Asie du Sud. [18]. Les femmes qui travaillent étaient plus susceptibles de bénéficier de services prénatals adéquats que les femmes au foyer. Cette découverte est similaire à une étude menée au Népal [41]Bangladesh [45]Indonésie [43] et Afrique subsaharienne [38]. Cela pourrait être dû au fait que les femmes qui travaillent bénéficient d’un système d’assurance maladie pour les soins de grossesse et partagent leurs connaissances en matière de soins de santé maternelle avec leurs collègues. Les femmes chefs de famille étaient plus susceptibles de bénéficier de services prénatals adéquats que leurs homologues masculins. Cette conclusion a été étayée par une étude menée en Éthiopie [46]

Les femmes autonomes avaient plus de chances de bénéficier de soins prénatals adéquats que les femmes dont l’autonomie avait été décidée avec leur mari. Cette constatation est étayée par des études menées au Népal [41]pays d’Asie du Sud [18]et Afrique subsaharienne [38]. Cela pourrait être dû au fait que l’autonomie des femmes en termes d’utilisation des soins de santé maternelle leur permet de prendre des décisions concernant leurs soins de santé. L’étude a également montré que les femmes mariées avaient plus de chances de bénéficier de services de soins prénatals adéquats que les femmes célibataires (divorcées/fendues). Ce résultat est cohérent avec les études menées dans les zones rurales du Ghana. [43]et l’Indonésie [43]. Par rapport à leurs homologues célibataires, les grossesses planifiées et souhaitables des femmes mariées, l’acceptation et le soutien de la société à l’égard de leur état de grossesse, ainsi que le soutien psychologique et financier qu’elles ont reçu de leur mari peuvent tous avoir contribué à une plus grande adéquation des services de soins prénatals. [16].

L’indice de richesse était significativement associé à une utilisation adéquate des services de soins prénatals. Les femmes ayant un indice de richesse riche étaient plus susceptibles de recevoir des services prénatals adéquats que les femmes pauvres. Ce résultat est conforme aux études réalisées en Éthiopie [40]Nord du Ghana [15]pays d’Asie du Sud [18]et les pays d’Afrique subsaharienne [38]. Cela pourrait être dû au fait que les femmes riches ont davantage accès aux soins de santé et reçoivent des informations importantes sur les services de soins prénatals adéquats via les médias. En outre, cela peut être attribué aux coûts indirects des soins prénatals, tels que les coûts de transport vers des établissements de santé éloignés.

Les femmes des zones urbaines avaient plus de chances de bénéficier de services prénatals adéquats que les femmes des zones rurales. Ceci est cohérent avec les études menées en Éthiopie [40]pays d’Asie du Sud [18]zone sud de Gondar, nord-ouest de l’Éthiopie [14]Nord du Ghana [15]Indonésie [47]Népal [41]et les pays d’Afrique subsaharienne [38]. L’explication possible pourrait être que les femmes urbaines ont peut-être une meilleure éducation et un meilleur accès aux services de santé maternelle, et sont plus conscientes de l’importance de recevoir des services de soins prénatals adéquats. Les chances de visites prénatales adéquates étaient plus élevées chez les femmes pour lesquelles la distance par rapport à un établissement de santé constitue un gros problème que chez les femmes dont la distance par rapport à un établissement de santé n’est pas un gros problème. Ceci est corroboré par les études précédentes menées dans l’État du Delta, dans la partie sud du Nigeria. [48]Indonésie [47]et les pays d’Afrique subsaharienne [38].

L’exposition aux médias de masse est associée à des soins prénatals adéquats. Les femmes qui n’ont pas été exposées aux médias ont bénéficié de services prénatals plus adéquats que les femmes qui ont été exposées aux médias. Cette découverte est étayée par une étude réalisée en Éthiopie [40]État du Delta, sud du Nigéria [48]pays d’Asie du Sud [18]zone sud de Gondar, nord-ouest de l’Éthiopie [14]Bangladesh [45]et les pays d’Afrique subsaharienne [38]. En effet, les femmes qui recevaient des messages sur les services de soins de santé maternelle à la radio, à la télévision et dans les journaux étaient plus susceptibles d’utiliser les services de soins prénatals.

Les femmes ayant eu une grossesse non désirée étaient moins susceptibles de bénéficier de services prénatals adéquats que celles ayant eu une grossesse désirée. Cette découverte est conforme aux études réalisées dans la ville de Debre Tabor, au nord-ouest de l’Éthiopie. [39]zone sud de Gondar, nord-ouest de l’Éthiopie [14]et les pays d’Afrique subsaharienne [38]. Cela pourrait être attribué à des grossesses non planifiées et au refus de rechercher des services de soins prénatals adéquats. Le manque de mentalité de grossesse, qui est courant dans les grossesses non planifiées, peut avoir eu un impact négatif sur l’utilisation des services de soins prénatals par les mères. Si la grossesse est planifiée, les femmes souhaitent avoir une grossesse saine et peuvent accorder une attention particulière à recevoir des services de soins prénatals adéquats.

Les femmes qui utilisaient une contraception étaient plus susceptibles de bénéficier de services prénatals adéquats que les femmes qui n’utilisaient pas de contraception. Ce résultat était en accord avec une étude réalisée dans les pays d’Afrique subsaharienne. [38]. Les femmes ayant un rang de naissance 2 à 4 et 5 et plus avaient moins de chances de recevoir des services prénatals adéquats que les femmes ayant un premier rang de naissance. Une constatation similaire a également été constatée en Éthiopie [49] et pays d’Afrique subsaharienne [38].

La région géographique s’est avérée significativement associée à une utilisation adéquate des services de soins prénatals en Afrique subsaharienne. Les femmes d’Afrique subsaharienne australe et occidentale étaient plus susceptibles d’utiliser les services de soins prénatals que les femmes d’Afrique subsaharienne centrale. Cela rejoint les études menées dans les pays d’Afrique subsaharienne. [38]. Cela pourrait être dû aux différences dans la disponibilité des installations médicales. Les femmes d’Afrique subsaharienne occidentale, où la qualité des services de santé est meilleure qu’en Afrique subsaharienne centrale, sont mieux informées sur les services de soins de santé maternelle grâce aux progrès économiques et technologiques.