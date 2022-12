Facteurs clés qui pourraient jouer un rôle décisif

La Croatie et l’Argentine s’affrontent mardi au stade de Lusail avec une place en finale de la Coupe du monde en jeu.

Un regard sur quelques-unes des clés du jeu.

Magie Messi ou Modric ?

L’évolution en fin de carrière de Lionel Messi en un créateur intelligent opérant derrière la ligne de front s’est intensifiée lors de cette Coupe du monde.

Il a illustré à quel point il peut être efficace avec sa superbe passe défensive pour ouvrir le score en quart de finale contre les Pays-Bas.

Il est peu probable que la Croatie mette un marqueur d’homme spécifique sur Messi, s’appuyant sur ce qui a été une défense solide et l’un des meilleurs milieux de terrain du tournoi pour prendre le dessus.

Marcelo Brozovic occupe le rôle défensif le plus profond dans le trio du milieu de terrain croate et est susceptible d’avoir le plus de travail à faire pour annuler Messi, 35 ans, mais Mateo Kovacic a mis en place un solide changement défensif contre le Brésil et sera probablement invité à répéter la performance.

Avec le ballon, la Croatie a son propre petit maestro vétéran en la personne de Luka Modric, 37 ans, dont la capacité à dicter le tempo, à conserver le ballon et à faire avancer son équipe dans des zones dangereuses est fondamentale pour les espoirs de son pays d’atteindre les finales successives de la Coupe du monde.

Résilience croate ou fatigue ?

Tout comme il y a quatre ans en Russie, où la Croatie a remporté tous les matches à élimination directe après prolongation – deux fois aux tirs au but – avant la finale, l’équipe de Zlatko Dalic a montré une capacité remarquable à obtenir des résultats au-delà des 90 minutes.

La Croatie a concédé le premier but contre le Japon et le Brésil, mais est revenue pour forcer le match aux tirs au but et gagner.

Cette force mentale impressionnante s’avérera-t-elle à nouveau décisive ou ces batailles prolongées auront-elles un impact physique ?

Cela aidera la Croatie que l’Argentine ait également dû aller aux tirs au but lors de sa victoire épuisante en quart de finale contre les Pays-Bas et un facteur crucial mardi sera de savoir quelle équipe se trouvera la plus fraîche pour la tâche.

Le 12e homme argentin

S’il y a un domaine dans lequel l’Argentine peut compter sur un net avantage, c’est dans les tribunes, où plus de 40 000 supporters argentins ont soutenu leur équipe au stade Lusail contre les Néerlandais.

L’atmosphère était telle que le match des huit derniers s’est transformé en un match à domicile de facto pour l’Argentine, avec seulement une poignée de supporters en orange dans le stade, qui a une capacité de près de 89 000 personnes.

Ce sera presque certainement la même histoire, dans le même stade, mardi, avec le groupe beaucoup plus restreint de supporters croates noyé par les chants et les chants des fidèles argentins.

Cela impactera-t-il le jeu ? Presque certainement. De nombreuses études ont montré que jouer devant une foule favorable a un impact positif sur les performances.

Une chance saisissante ?

Avec Messi dans un rôle plus profond, l’Argentine se retrouve dans la position inhabituelle de ne pas avoir d’attaquant de classe mondiale établi et c’est également le cas pour la Croatie.

Dalic a commencé la demi-finale contre le Brésil avec Andrej Kramaric à l’avant-centre avant que Bruno Petkovic ne le remplace et marque l’égalisation cruciale.

Contre les Néerlandais, l’Argentine a lancé Julian Alvarez de Manchester City comme attaquant principal avec Lautaro Martinez de l’Inter Milan à sa place et causant beaucoup de problèmes en prolongation.

Il sera intéressant de voir si l’un ou l’autre de ces sous-marins est titularisé en demi-finale ou s’il leur sera à nouveau demandé d’avoir un impact depuis le banc.

