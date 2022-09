Les yeux jaunes perçants et les compétences de chasse mortelles du harfang des neiges émerveillent les amateurs d’oiseaux dans le Midwest américain chaque hiver.

Maintenant, grâce à ce qui a été annoncé comme le résumé le plus complet des schémas de migration jamais assemblé, ces ornithologues peuvent voir d’où ces rapaces ont migré : le bassin versant de la rivière Seal dans le nord du Manitoba.

“Nous ne le savions pas”, a déclaré Jeff Wells de la National Audubon Society, qui a activé jeudi son explorateur de migration d’oiseaux en ligne.

“Nous ne savions pas que les hiboux qui vont dans le Midwest filtrent à travers la rivière Seal.”

L’explorateur, qui combine des millions d’observations sur des centaines d’espèces d’oiseaux, regorge de telles connexions reliant les pays et les continents – et de découvertes étonnantes.

Cette paruline dans votre jardin est peut-être en route du détroit de Béring en Alaska vers la forêt amazonienne. Ce petit oiseau de rivage dans le bourbier en bas de la route est capable de traverser tous les États-Unis en quelques jours.

“Il n’y a jamais eu autant de compilation d’informations de suivi migratoire en un seul endroit”, a déclaré Wells.

4 ans, des millions de dollars

L’Explorer est le résultat de quatre années de travail et de millions de dollars.

Il utilise plus de 500 études évaluées par des pairs provenant de 283 institutions. Il s’appuie sur des décennies de données de baguage d’oiseaux d’organismes tels que le Service canadien de la faune, ainsi que sur des données de suivi de centaines d’oiseaux implantés par émetteur-récepteur.

Il bénéficie de la contribution d’États et de provinces, d’une demi-douzaine de gouvernements nationaux, de neuf grands groupes environnementaux et de plusieurs entreprises privées. Il regroupe des millions d’observations de milliers d’ornithologues amateurs à travers le continent via le portail en ligne eBird.

Pour chacune des 458 espèces, les utilisateurs du site Web public gratuit peuvent vérifier où l’oiseau qu’ils regardent a été, où il va et qui l’accompagne. Ils peuvent voir son état de conservation et les menaces auxquelles il est confronté à quels points le long de sa route de migration.

Ou ils peuvent regarder la situation dans son ensemble et s’émerveiller devant les rivières ailées qui traversent les continents.

Les planificateurs de la conservation peuvent l’utiliser pour identifier les habitats critiques au lieu de feuilleter des articles universitaires et de traquer des collègues pour obtenir des données.

“Je fais ça depuis des années”, a déclaré Wells. “Vous le mélangez toujours au coup par coup et tirez de larges généralisations.

“C’est vraiment révolutionnaire.”

Connexions mondiales

Mais peut-être que la caractéristique la plus importante de l’Explorer est l’histoire qu’il raconte sur la connexion. Les amateurs d’oiseaux d’Edmonton découvriront que les amis aviaires de leur coin de pays voyagent jusqu’au Pérou; huit espèces voyagent chaque année entre Toronto et Cuba.

Les oiseaux sont l’une des façons dont les activités humaines à un endroit affectent un autre endroit éloigné, a déclaré Stuart Mackenzie d’Oiseaux Canada.

“Cela met en évidence la complexité des systèmes que nous essayons de comprendre et de sauvegarder et l’importance des liens. Nous ne pouvons pas avoir une approche fermée de la conservation.”

Cela permettra également aux planificateurs de relier différentes espèces.

“Si 20 espèces sont toutes touchées par la même menace, nous pouvons nous attaquer à la menace une fois au lieu de le faire 20 fois”, a déclaré Mackenzie.

Ensuite, il y a juste la pure fraîcheur de celui-ci, a déclaré Mackenzie.

“Il y a aussi un grand facteur wow, qui est incroyablement engageant, comme” Mon jardin abrite des oiseaux de l’Arctique – ça me coupe le souffle! “

“Ce niveau d’engagement, même au niveau le plus élémentaire, est si critique lorsque nous essayons de sauver notre environnement et notre espèce.”

L’outil révèle également les lacunes en matière d’information, ce qui est utile aux chercheurs qui cherchent à tirer le meilleur parti de leurs ressources.

Même après une vie dans la science des oiseaux, a déclaré Wells, il apprend quelque chose lorsqu’il ouvre l’Explorateur.

“Chaque fois que je l’ouvre, il y a quelque chose de nouveau. Vous pouvez voir les liens de votre maison avec le reste du monde.”

Le site Web est en ligne à www.birdmigrationexplorer.org.