Factcheck : Comment les affirmations de Boris Johnson sur son héritage se cumulent-elles ?

Une grande partie du discours d’adieu de Boris Johnson a été reprise par une liste d’affirmations sur les réalisations du Premier ministre au pouvoir, alors qu’il cherchait à modeler la façon dont son héritage sera vu dans les livres d’histoire.

Il a décrit son propre mandat comme laissant à ses successeurs une base de «grande maçonnerie solide sur laquelle nous continuerons à construire ensemble ouvrant la voie de la prospérité maintenant et pour les générations futures».

Mais dans quelle mesure était-ce vrai ? L’indépendant a appliqué la règle de vérification des faits sur les affirmations du Premier ministre sortant pour voir où le crédit est dû et où il étend les faits.

A obtenu Brexit Fini: C’est la grande, la promesse qui l’a conduit à Downing Street et a remporté une victoire écrasante aux élections générales en 2019. Il est certainement vrai que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne avec un accord de retrait qui est entré en vigueur en janvier 2020. Cependant, il serait avoir tort de suggérer que le Brexit est “fait” dans le sens d’avoir apporté un règlement durable aux relations avec les voisins de l’UE du Royaume-Uni. De toute évidence, le gouvernement est en désaccord avec Bruxelles sur les conditions convenues par M. Johnson pour la frontière irlandaise, Liz Truss promettant de faire avancer un projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord qui déchirerait des parties cruciales de l’accord sur le Brexit et risquerait une guerre commerciale. Jusqu’à présent, le Royaume-Uni s’est également révélé incapable de mettre en place le nouveau régime de contrôle des importations aux frontières convenu par M. Johnson, retardant quatre fois la mise en œuvre, ce qui a pour résultat que les commerçants britanniques sont automatiquement désavantagés par rapport à leurs rivaux continentaux. Et les sondages d’opinion montrent des majorités croissantes qui pensent que le Brexit va mal et que le Royaume-Uni devrait rejoindre l’UE. PARTIELLEMENT VRAI

Protection sociale réformée : À son arrivée au n ° 10, M. Johnson a affirmé avoir préparé un plan pour faire face à la crise de la protection sociale des adultes, mais il a fallu deux ans et demi avant la publication d’un livre blanc, qui se concentrait sur la garantie que les personnes âgées n’étaient pas obligées de vendre leurs maisons. Un prélèvement promis pour résoudre les problèmes financiers du secteur, financé par l’assurance nationale, semble prêt à être englouti par le NHS dans un avenir prévisible – du moins jusqu’à ce qu’il soit aboli par Liz Truss. FAUX

Battre Covid: Il est certainement vrai que le Royaume-Uni – ainsi que la plupart du reste du monde – a vu les infections et les décès diminuer et est sorti des restrictions sociales du verrouillage. Cependant, cela ne s’est pas fait sans environ 200 000 décès, ce qui place la Grande-Bretagne dans le top 25 des pays pour la mortalité par habitant dans le monde. Et Covid-19 reste avec nous, avec environ 25 000 cas et 419 décès la semaine dernière rien qu’en Angleterre et les craintes d’une recrudescence hivernale et de nouvelles variantes. PARTIELLEMENT VRAI

Livré le déploiement du vaccin à jeun en Europe : Le Royaume-Uni a livré le premier vaccin au monde à un patient à Coventry en décembre 2020 et il a certainement été plus rapide que ses voisins de l’UE pour mettre en place un programme d’inoculation de masse dans les semaines suivantes. Cependant, les pays initialement en retard sur les taux de vaccination, tels que la France et l’Espagne, ont rapidement dépassé le Royaume-Uni en termes de part de la population totale vaccinée et la proportion de ceux qui ont reçu un programme de vaccination complet est désormais plus élevée dans des pays comme le Portugal, l’Italie et la France. PARTIELLEMENT VRAI

Organisation des premières livraisons d’armes à l’Ukraine: Bien qu’il ait déclaré à une commission parlementaire en novembre dernier que les batailles de chars en Europe appartenaient au passé, Johnson n’a pas tardé à reconnaître la nécessité de livrer des munitions à Kyiv, le premier envoi d’armes létales ayant été annoncé le 17 janvier, des semaines avant l’invasion russe. . Le Royaume-Uni entraînait également des troupes ukrainiennes depuis que Vladimir Poutine s’est emparé de la Crimée en 2014. Cependant, les États-Unis ont fourni de loin le plus grand soutien militaire et ont une meilleure prétention d’avoir « changé le cours de la plus grande guerre européenne depuis 80 ans ». vrai

Avoir le économie bouger à nouveau : Le Royaume-Uni a été le premier au monde à abandonner les restrictions de Covid, en partie à cause du rejet par M. Johnson des appels à la prudence concernant la réouverture de la vie économique. Le Royaume-Uni a enregistré une croissance du PIB de 7,4 % en 2021, la plus élevée du G7. Cependant, cela était en grande partie dû au fait que la Grande-Bretagne se remettait d’une crise économique plus profonde que ses rivaux, et le FMI prédit maintenant que le Royaume-Uni sera en bas du tableau des principales économies pour la croissance d’ici 2023, avec l’inflation la plus élevée, en partie à cause du Brexit. FAUX

Le chômage au plus bas depuis les années 1970: Le chiffre officiel du chômage au Royaume-Uni est tombé à 3,7 % plus tôt cette année – son niveau le plus bas depuis 1974 – et se situe actuellement à 3,8 %. Cependant, on pense que cela résulte en grande partie du fait que les travailleurs âgés ont complètement abandonné le marché du travail après la pandémie de Covid. Et des secteurs clés comme l’hôtellerie, les soins et l’agriculture font état d’extrêmes difficultés à recruter du personnel en raison du Brexit. PARTIELLEMENT VRAI

Gagner la plus grande majorité depuis 1987 et la plus grande part du vote depuis 1979: Avec une majorité de 80 sièges et une part des voix de 43,6 %, M. Johnson a certainement réalisé une percée électorale pour les conservateurs en 2019. Cependant, il a également enregistré des défaites record aux élections partielles dans le North Shropshire et Tiverton & Honiton et a vu Les conservateurs s’effondrent à un déficit à deux chiffres derrière les travaillistes dans les sondages. VRAI, MAIS COMBIEN DE TEMPS VA-T-IL DURER ?

Renforcé l’Union: L’Union de l’Angleterre, de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord est la plus fragile depuis de nombreuses décennies, en grande partie parce que le Brexit a été imposé face à l’opposition en Écosse et en Irlande du Nord. M. Johnson a résisté aux demandes de Nicola Sturgeon pour un référendum sur l’indépendance en Écosse, mais a vu le Sinn Fein devenir le plus grand parti de Stormont et a exaspéré de nombreuses personnes en Irlande du Nord avec son approche de la question des frontières. Même au Pays de Galles, les appels au départ du Royaume-Uni ont augmenté en volume. FAUX

Rendre les rues plus sûres: M. Johnson a cité la statistique selon laquelle la «criminalité de quartier» avait chuté de 38% au cours des trois dernières années. Cependant, les chiffres officiels publiés plus tôt cette année ont montré que la criminalité enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles était à son plus haut niveau en 20 ans. Et seulement 5,6% des infractions signalées à la police ont donné lieu à une inculpation ou à une convocation, contre 16% en 2014. La vantardise de M. Johnson d’avoir recruté 13 790 policiers supplémentaires est loin de sa promesse de remplacer les 20 000 agents supprimés pendant les années d’austérité. de l’ancien premier ministre conservateur David Cameron. FAUX

Construction de 40 nouveaux hôpitaux : Cette promesse a été révélée comme douteuse presque dès qu’elle a été faite, les ministres admettant que les «nouveaux» hôpitaux de M. Johnson comprenaient de nombreux projets de rénovation ou d’extension des installations existantes. Une enquête de la BBC en juillet a révélé que seuls trois des projets proposés impliquaient des hôpitaux entièrement nouveaux et qu’un seul bâtiment clinique avait effectivement ouvert dans le cadre du programme, avec six autres en construction. Le propre chien de garde du gouvernement aurait noté le programme en rouge, ce qui signifie qu’il “semble irréalisable”, et M. Johnson lui-même a admis que c’était une tâche que son successeur devrait accomplir. FAUX

Trois nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse, y compris le rail Northern Powerhouse : La vision initiale d’une ligne ferroviaire à grande vitesse NPR reliant Liverpool à Hull a été considérablement réduite, avec des propositions réduites envisageant désormais largement la modernisation des lignes existantes. Pendant ce temps, la branche est de HS2, entre Birmingham et Leeds, a été abandonnée par le gouvernement dans le cadre de son plan ferroviaire intégré. FAUX

Déploiement du haut débit gigabit : M. Johnson a récemment célébré le jalon de 70% de couverture haut débit à haut débit, contre 7% en 2019. Mais le gouvernement a discrètement abaissé l’engagement du manifeste de 100% de couverture à 85%. PARTIELLEMENT VRAI

Fournir des solutions à court et à long terme pour nos énergie Besoins: Le gouvernement de M. Johnson a certainement accéléré la construction d’installations éoliennes offshore, avec le plus grand réseau au monde, Hornsea 2, ouvert au large de la côte est il y a quelques jours à peine. Cependant, cela ignore l’éléphant dans la salle que le gouvernement a imposé une interdiction effective du développement de la forme d’énergie renouvelable la moins chère et la plus efficace, en rendant les nouveaux parcs éoliens terrestres pratiquement impossibles. Les vantardises de M. Johnson d’un nouveau réacteur nucléaire chaque année restent des aspirations, avec Hinkley Point C dans le Somerset embourbé dans le retard et le Premier ministre sortant incapable de donner le plein feu vert à l’usine proposée de Sizewell C dans l’Essex avant le départ. Mme Truss et son probable chancelier Kwasi Kwarteng sont d’accord avec le développement du nucléaire, mais le nouveau Premier ministre semble davantage se concentrer sur l’exploitation des réserves de combustibles fossiles en mer du Nord et même sur le retour de la fracturation à forte intensité de carbone. DOUTEUX