FACTBOX | Voici les alliés de Trump inculpés dans le stratagème électoral en Géorgie

Cette combinaison d’images montre l’ancien président américain Donald Trump et le procureur du comté de Fulton, Fani Willis. La procureure de Géorgie, qui a porté des accusations radicales contre Trump et 18 autres accusés, a déclaré qu’elle souhaitait tenir leur procès « dans les six prochains mois ».

AFP Chandan Khanna et Christian Monterrosa/AFP