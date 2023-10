NEW DELHI (Reuters) – L’Inde a demandé au Canada de réduire de plus de moitié son personnel diplomatique dans le pays, a rapporté mardi le Financial Times, les liens se détériorant après que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a publiquement exprimé des soupçons selon lesquels des agents indiens étaient impliqués dans le meurtre. d’un leader séparatiste sikh au Canada.

Hardeep Singh Nijjar a été abattu par des hommes armés non identifiés devant un temple sikh le 18 juin dans la banlieue de Vancouver. L’Inde l’avait désigné comme « terroriste » trois ans plus tôt.

Voici une liste des mesures diplomatiques et commerciales prises jusqu’à présent par les deux pays :

* Le Canada a suspendu les négociations sur un projet de traité commercial avec l’Inde, a déclaré un responsable canadien le 1er septembre, une décision inattendue intervenue environ trois mois après que les deux pays ont annoncé leur intention de conclure un premier pacte cette année.

* Le Premier ministre indien Narendra Modi a fait part de ses vives inquiétudes concernant les manifestations séparatistes sikhs au Canada au Premier ministre Justin Trudeau en marge du sommet du G20 à New Delhi le 10 septembre.

* Le Canada a reporté une mission commerciale en Inde prévue en octobre et dirigée par la ministre du Commerce Mary Ng, a déclaré un porte-parole de la ministre le 15 septembre. La décision du Canada d’interrompre les négociations sur un traité commercial et de reporter la mission était due aux inquiétudes entourant le meurtre d’un Canadien. a déclaré une source à Reuters.

* Trudeau a déclaré au Parlement le 18 septembre que le Canada « poursuivait activement des allégations crédibles » liant des agents du gouvernement indien au meurtre de Nijjar, un citoyen canadien faisant campagne pour la création d’une patrie sikh indépendante taillée dans l’Inde.

* L’Inde a rejeté l’affirmation de Trudeau comme étant « absurde » le 19 septembre. Les deux pays ont expulsé un diplomate dans une démarche de représailles, le Canada renvoyant le plus haut officier du renseignement indien dans le pays tandis que l’Inde expulsait son homologue canadien.

* L’Inde a exhorté ses citoyens au Canada à faire preuve de prudence dans une déclaration du 20 septembre, alors que les États-Unis, l’Australie et la Grande-Bretagne ont exprimé leurs inquiétudes sur cette question.

* L’indien JSW Steel Ltd ralentit le processus d’achat d’une participation dans l’unité de charbon sidérurgique du canadien Teck Resources, a rapporté Reuters le 21 septembre citant une source proche des discussions.

* L’Inde a suspendu la délivrance de nouveaux visas aux Canadiens le 22 septembre et a demandé à Ottawa de réduire sa présence diplomatique en Inde.

* L’importateur d’engrais Indian Potash a déclaré le 22 septembre qu’il ne s’attendait pas à ce que les approvisionnements en potasse canadienne soient affectés par le conflit et qu’il espérait prolonger un contrat avec le fournisseur canadien Canpotex au-delà de la fin septembre. Le Canada est l’un des principaux fournisseurs de potasse de l’Inde.

* Les ventes de lentilles canadiennes en Inde ont ralenti après la montée des tensions entre les deux pays, ont déclaré à Reuters des sources industrielles des deux pays. Le Canada est la principale source d’importation de lentilles de l’Inde, un aliment de base riche en protéines.

* Le secrétaire indien à l’acier a déclaré aux journalistes le 28 septembre que les exportations indiennes vers le Canada étaient marginales et n’avaient pas été affectées par le conflit diplomatique.

(Compilé par Shivam Patel ; édité par YP Rajesh et Simon Cameron-Moore)