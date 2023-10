Factbox-Les ATACMS que les États-Unis pourraient envoyer en Ukraine et leurs charges utiles de bombes à fragmentation

WASHINGTON (Reuters) – L’administration Biden pourrait bientôt commencer à expédier en Ukraine plusieurs variantes de systèmes de missiles tactiques de l’armée (ATACMS), un système de missiles à longue portée qui transporte souvent des quantités variables de bombes à fragmentation.

Les informations suivantes s’appuient en grande partie sur les présentations et les données budgétaires de l’armée américaine.

– Le M39 Block I ATACMS est un missile guidé d’une portée de 25 à 165 km (15 à 100 miles) qui transporte une charge utile de 950 bombettes antipersonnel et destructrices d’équipements. Le M39 Block I a été ajouté à l’arsenal américain en 1991 et n’est plus en production. Selon des documents de l’armée, environ 1 650 exemplaires ont été fabriqués, dont plusieurs centaines ont été utilisés dans des conflits tels que l’opération Tempête du désert et l’opération Iraqi Freedom. Les unités restantes sont en cours de modernisation vers une version ne contenant pas d’armes à sous-munitions. Le Pentagone affirme que le taux de ratés – le pourcentage de munitions distribuées qui n’explosent pas une fois déployées – est classifié.

– Le M39A1 Block IA ATACMS est guidé en partie par GPS et a une portée de 70 à 300 km (40 à 190 miles) transportant une charge utile de 300 bombettes M74. Selon les documents de l’armée, 610 exemplaires ont été produits, dont environ 74 ont été utilisés dans le cadre de l’opération Iraqi Freedom. Le M39 Block IA a rejoint l’arsenal américain en 1997 et n’est plus en production, les unités restantes étant modernisées vers une version ne contenant pas de munitions à fragmentation. Le Pentagone affirme que le taux de ratés est classifié. Selon un examen par Reuters des documents de l’armée et des documents budgétaires, moins de 1 114 ogives M39 et M39A1 restent en stock en raison de leur utilisation sur le terrain et du programme de modification.

– Le M48 ATACMS délivre une seule ogive hautement explosive de 500 livres (230 kg) à une portée de 70 à 300 km (40 à 190 miles). L’explosion envoie des centaines de milliers de fragments à travers sa zone cible. Selon des documents de l’armée, environ 176 exemplaires ont été fabriqués, dont 55 ont été utilisés dans des conflits tels que l’opération Tempête du désert et l’opération Iraqi Freedom. Le M48 a rejoint l’arsenal américain en 2001.

– L’ATACMS M57 délivre une seule ogive hautement explosive de 500 livres (230 kg) à une portée de 70 à 300 km (40 à 190 miles) similaire au M48. Selon des documents de l’armée, environ 513 exemplaires ont été fabriqués, dont environ 33 ont été utilisés dans des conflits tels que l’opération Enduring Freedom. Le M57 a fait ses débuts en 2004.

– Le M57A1 a des spécifications presque identiques à celles du M57, mais la hauteur de l’explosion peut être modifiée, permettant aux fragments d’explosion d’être projetés sur une zone plus grande.

(Reportage de Mike Stone à Washington ; édité par Jonathan Oatis)