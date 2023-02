FACTBOX | Amis et ennemis se rassemblent pour offrir de l’aide après le séisme massif en Turquie et en Syrie

Un tremblement de terre d’une magnitude de 7,8 a frappé lundi la Turquie et la Syrie.

Le nombre de morts a grimpé à 912.

Plusieurs pays et organisations ont offert leur aide.

Les gouvernements et les organisations internationales ont répondu par des offres de soutien après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le centre de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. Des centaines de personnes ont été tuées.

Au moins 912 personnes ont été tuées et plus de 5 000 personnes ont été blessées à cause d’un tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le centre de la Turquie, a déclaré lundi le président Tayyip Erdogan.

Au moins 326 personnes sont mortes dans les régions de Syrie contrôlées par le gouvernement, selon le dernier bilan.

Organisation mondiale de la santé des Nations Unies

Le chef de l’OMS, Tedros, a déclaré que son réseau d’équipes médicales d’urgence avait été activé pour fournir des soins de santé essentiels aux blessés et aux plus vulnérables touchés par le tremblement de terre.

Inde

Le gouvernement a déclaré que deux équipes de la Force nationale indienne d’intervention en cas de catastrophe, composées de 100 personnes avec des escouades et des équipements de chiens spécialement formés, étaient prêtes à être transportées par avion vers la zone sinistrée pour des opérations de recherche et de sauvetage. Des équipes médicales sont en cours de préparation et du matériel de secours est envoyé en coordination avec les autorités turques.

REGARDER | “Je n’ai jamais rien ressenti de tel”

Pologne

La Pologne enverra le groupe de sauvetage HUSAR composé de 76 pompiers et de huit chiens de sauvetage, a déclaré le ministre de l’Intérieur et de l’Administration Mariusz Kaminski.

Union européenne

Le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic, a déclaré que le centre de coordination de la réaction d’urgence de l’UE, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avait été en contact avec les autorités turques et avait activé son service de cartographie par satellite d’urgence Copernicus pour aider les premiers intervenants travaillant sur le terrain.

Ukraine

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que l’Ukraine était prête à envoyer un soutien. “Nous sommes en ce moment proches du peuple turc ami, prêts à fournir l’assistance nécessaire”, a-t-il déclaré.

Russie

Le ministère russe des urgences a déclaré que deux avions IL-76 avec 100 sauveteurs étaient prêts à se rendre en Turquie si nécessaire

Le président Vladimir Poutine a envoyé des messages à la Turquie et à la Syrie, où les troupes russes soutenaient l’armée syrienne, exprimant ses condoléances aux présidents des deux nations et offrant leur soutien.

Grèce

Le Premier ministre grec Kyrikos Mitsotakis a présenté ses condoléances et son soutien à la Turquie, affirmant que la Grèce mobilisait ses ressources et apporterait son aide immédiatement.

Des personnes blessées lors d’un tremblement de terre matinal reçoivent des soins à l’hôpital al-Rahma de la ville syrienne de Darkush, à la périphérie de la province d’Idlib, au nord-ouest, tenue par les rebelles. AFP PHOTO : Omar Hadj Kadour, AFP

Espagne

Les équipes espagnoles de sauvetage urbain se préparent à se rendre en Turquie, a déclaré le ministère espagnol de l’Intérieur, et des responsables du ministère de la Défense et d’autres départements se coordonnaient pour envoyer les équipages immédiatement en Turquie.

Taïwan

Le service d’incendie de Taïwan a déclaré qu’il disposait d’une équipe de 130 personnes, ainsi que de cinq chiens de recherche et de 13 tonnes d’aide, prêts à se rendre en Turquie, et attendait une réponse de la Turquie à l’offre.

Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que toutes les autorités avaient reçu pour instruction de se préparer immédiatement à fournir une assistance médicale, de recherche et de sauvetage.