FACT FOCUS : trier des papiers et des faits dans un ancien bowling

Lors d’un rassemblement pour les républicains du Nevada samedi, l’ancien président Donald Trump s’est opposé à l’enquête fédérale sur le stockage de documents classifiés dans son domaine de Mar-a-Lago en suggérant à tort que les anciens présidents avaient fait la même chose.

Trump a affirmé que Barack Obama avait déplacé des «camions» de documents dans un ancien magasin de meubles à Chicago, que Bill Clinton avait transporté des documents «de la Maison Blanche à un ancien concessionnaire automobile de l’Arkansas» et que George HW Bush «avait apporté des millions de documents à un ancien bowling et un ancien restaurant chinois où ils les ont combinés.”

En réalité, le personnel de la National Archives and Records Administration, et non les anciens présidents, a transporté les dossiers présidentiels vers ces installations pour un tri et un stockage temporaires, en suivant les protocoles de sécurité dans le processus, les déclarations de la NARA et les reportages de l’Associated Press.

C’est très différent du fait que Trump héberge des documents classifiés de sa propre présidence dans diverses zones de stockage de son domaine en Floride, a déclaré Timothy Naftali, professeur de service public et d’histoire à l’Université de New York.

« Évidemment, il faut du temps pour construire une bibliothèque présidentielle. Pendant cette période, les Archives nationales doivent mettre ces dossiers présidentiels en lieu sûr », a déclaré Naftali. “Ils ne sont pas mis dans les placards des clubs publics.”

Un porte-parole de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Voici un examen plus approfondi des faits.

TRUMP : Bush « a emmené des millions de documents dans un ancien bowling et un ancien restaurant chinois où ils les ont combinés. Ils sont donc dans un restaurant chinois slash au bowling.

LES FAITS : Alors que l’idée de l’aîné Bush faufiler des documents dans une combinaison de bowling et de restaurant chinois inspiré coloré réactions sur Internetce n’est pas exact.

Les archivistes de la NARA, et non Bush, ont transporté les documents dans ce qui était autrefois le Chimney Hill Bowl à College Station, au Texas, selon les informations de l’AP à l’époque. Ils l’ont converti en entrepôt, échangeant les pistes de bowling contre des étagères où ils pourraient stocker les boîtes de documents. Pour tout agencer, ils ont également coopté un ancien restaurant chinois juste à côté.

En vertu de la loi sur les dossiers présidentiels, la NARA a la garde de tous les dossiers présidentiels des anciennes administrations. L’agence est chargée de trier les documents et de les stocker en toute sécurité jusqu’à ce qu’une bibliothèque présidentielle puisse être construite pour les abriter.

Dans le cas des documents de Bush, l’installation de stockage temporaire utilisée par les archivistes de la NARA était protégée par des gardes, des moniteurs de télévision et des détecteurs électroniques pendant le tri des documents, a rapporté l’AP à l’époque. Ils ont ensuite été transférés à la bibliothèque et au musée présidentiels George HW Bush, également à College Station, où ils résident aujourd’hui.

Les commentaires de Trump visaient à minimiser le fait qu’il détenait des documents classifiés à Mar-a-Lago en disant que Bush détenait ses propres documents dans un ancien bowling, a déclaré Naftali.

“Mais c’est complètement absurde”, a-t-il déclaré. “Ce sont des bâtiments que les Archives nationales ont repris, rénovés pour répondre aux normes d’archivage et de sécurité, puis ils y ont mis les matériaux.”

Benjamin Hufbauer, professeur à l’Université de Louisville qui fait des recherches sur les bibliothèques présidentielles, a convenu que l’affirmation de Trump n’était pas correcte. “C’est vraiment un genre de pommes aux oranges”, a-t-il déclaré.

___

TRUMP: Clinton “a apporté des millions de documents de la Maison Blanche à un ancien concessionnaire automobile de l’Arkansas”.

LES FAITS : Clinton n’a pas apporté de documents à un ancien concessionnaire automobile, NARA l’a fait.

La NARA a annoncé en mai 2000 qu’elle transporterait des documents de la présidence de Clinton vers une installation de stockage de Little Rock, Arkansas, qui était autrefois la Balch Motor Company. L’installation, louée par la NARA, se trouvait à moins de 2 miles de ce qui devint plus tard la bibliothèque et le musée présidentiels William J. Clinton, où les documents sont stockés aujourd’hui.

___

TRUMP: Obama “a déplacé plus de 20 camions, plus de 33 millions de pages de documents, classifiés et non classifiés, dans un ancien magasin de meubles mal construit et totalement dangereux situé dans un quartier plutôt mauvais de Chicago sans sécurité, soit dit en passant”.

LES FAITS: Encore une fois, NARA, et non Obama, a transporté ces documents – et a suivi ses propres normes de stockage dans le processus, a déclaré l’agence.

Environ 30 millions de documents non classifiés de l’administration Obama résident dans un bâtiment de la région de Chicago qui appartenait à un moment donné à la société de meubles Plunkett, selon les archives du comté et du gouvernement local.

Ces documents sont stockés conformément aux normes de stockage d’archives de l’agence, selon la NARA. Ces normes incluent des éléments tels que la sécurité incendie, la lutte antiparasitaire et les directives de sécurité pour certains types de documents.

Les commentaires qu’un responsable de la NARA a donnés à la commission de zonage de la ville avant la fin du mandat d’Obama stipulaient également que l’installation serait gardée pendant la nuit.

Les documents classifiés de l’administration sont stockés dans des emplacements sécurisés séparés dans la région de Washington, DC.

___

Ali Swenson et Graph Massara, The Associated Press