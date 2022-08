FACT FOCUS: Pourquoi les résultats finaux des élections prennent des jours, pas des heures

Alors que les travailleurs électoraux passent de longues heures à compter les bulletins de vote en Arizona et ailleurs dans les jours qui ont suivi les élections primaires de mardi, certains critiques affirment qu’ils devraient avoir fini de compter maintenant.

Des messages Twitter largement partagés cette semaine ont qualifié les résultats retardés de “corrompus” et “inacceptables”, tandis que le candidat au poste de gouverneur de l’Arizona, Kari Lake, lors d’une conférence de presse mercredi, a déclaré que les électeurs de l’Arizona devraient connaître le gagnant “quand ils vont se coucher le soir des élections”.

Elle a répété ce reproche lors d’une interview à la radio vendredi, le lendemain de la déclaration de victoire de l’AP à la primaire, affirmant que «nous avons attendu des jours pour que les bulletins soient comptés. C’est le bordel.”

Ces plaintes ignorent les réalités du traitement des bulletins de vote modernes, qui nécessite beaucoup de temps et de travail, selon les responsables électoraux et les experts. En fait, les États n’ont jamais communiqué les résultats officiels des élections le soir des élections, selon les experts.

Voici un examen plus approfondi des faits.

RÉCLAMATION : Dans le passé, les résultats des élections étaient publiés le soir des élections.

LES FAITS : C’est trompeur. Alors que les médias projettent régulièrement les gagnants et que l’Associated Press appelle les courses lorsqu’elle détermine un vainqueur clair, aucun État ne publie les résultats complets et définitifs le soir des élections, et ils ne l’ont jamais fait dans l’histoire moderne, selon les experts.

“Dans toute l’histoire américaine, il n’y a jamais eu de résultats officiels le soir des élections. Ce n’est pas possible, cela ne s’est jamais produit », a déclaré David Becker, ancien avocat du ministère américain de la Justice et actuel directeur exécutif du Center for Election Innovation and Research. “Il n’y a pas un État dans l’union qui n’attende pas des jours, voire des semaines, après le jour des élections pour certifier officiellement les résultats finaux.”

Il a ajouté que lorsque les marges sont suffisamment importantes dans certaines courses, les médias se sentent suffisamment en confiance pour appeler des courses pour un candidat ou un autre. Par exemple, Katie Hobbs était la grande gagnante de la primaire démocrate de l’Arizona pour le gouverneur mardi soir, tandis que la primaire du GOP de l’État pour le gouverneur était encore trop proche pour être appelée jusqu’à jeudi soir.

Mais ces projections ne sont pas les résultats officiels des élections, et le décompte est toujours en cours après la publication de ces appels.

Il y a un argument raisonnable à faire valoir que les États pourraient s’efforcer de publier les résultats des élections non officiels le soir des élections, selon Charles Stewart, professeur de sciences politiques au MIT. Certains États, comme la Floride, ont adopté des lois qui facilitent cela, a-t-il déclaré.

Cependant, même les États qui parviennent à signaler des décomptes non officiels le soir des élections passent les jours suivants à traiter les bulletins de vote provisoires, à rapprocher les signatures non concordantes et à corriger les erreurs de tabulation, ce qui entraîne un retard dans les résultats finaux, a déclaré Stewart.

Ces décomptes non officiels ne sont pas non plus suffisants pour les courses les plus proches, où les candidats doivent de toute façon attendre les résultats finaux pour identifier le vainqueur, a déclaré Stewart.

RÉCLAMATION: Si les responsables électoraux mettent des jours à publier un décompte complet des bulletins de vote, cela signifie qu’ils ont triché ou qu’ils sont incompétents.

LES FAITS : C’est faux. Du temps et du travail sont nécessaires pour traiter et compiler correctement les bulletins de vote, disent les experts et les responsables électoraux. Certaines lois locales exigent également des procédures qui prolongent le processus.

Par exemple, les travailleurs électoraux en Arizona sont légalement interdits de ramasser les bulletins de vote dans les bureaux de vote avant la fermeture des sites à 19 heures le jour du scrutin, a déclaré Megan Gilbertson, porte-parole du département des élections du comté de Maricopa. Et comme l’AP l’a déjà signalé, de nombreux électeurs qui reçoivent des bulletins de vote par correspondance choisissent de les renvoyer le jour du scrutin.

Lors des élections primaires de cette année dans le comté de Maricopa, qui est de loin le plus grand comté d’Arizona, plus de 120 000 les électeurs ont déposé leurs bulletins de vote le jour du scrutin, créant un arriéré de votes qui devaient être traités après la fermeture des bureaux de vote, a déclaré Stephen Richer, enregistreur du comté de Maricopa. expliqué sur Twitter.

Ces bulletins représentaient la plupart des votes encore comptés dans les jours qui ont suivi les élections primaires, a déclaré Richer.

La loi exige également que les bulletins de vote par correspondance soient soumis à une vérification de signature, un processus chronophage dans lequel les signatures sur les enveloppes de vote sont comparées aux signatures enregistrées des électeurs pour vérifier l’authenticité, selon Gilbertson. Une fois la signature vérifiée, des équipes bipartites de deux personnes doivent alors séparer physiquement les bulletins de leurs enveloppes et les préparer pour la tabulation.

“Nous avons eu des équipes de deux membres qui sortent votre bulletin de vote de votre enveloppe, l’aplatissent, ils doivent compter chaque bulletin de vote et chaque enveloppe”, a déclaré Gilbertson. “C’est un processus très, très manuel, mais la loi l’exige pour que ces conseils bipartisans fassent cette séparation.”

«Ils s’assurent que les électeurs éligibles sont les seuls à voter et qu’ils ne votent qu’une seule fois. Et cela prend du temps », a déclaré Becker. «Nous devrions être ravis que les responsables électoraux de tout le pays prennent cela au sérieux. Il est beaucoup plus important de l’obtenir avec précision que de l’obtenir rapidement.

La loi de l’État de l’Arizona donne aux comtés 10 jours pour compiler et certifier les résultats des élections primaires, selon Sophia Solis, porte-parole du secrétaire d’État de l’Arizona.

“Nous ne prévoyons aucun retard car nous nous attendons à ce que tout le monde respecte ses délais statutaires”, a-t-elle écrit dans un e-mail à l’AP.

RÉCLAMATION: Les résultats des élections du comté de Maricopa sont particulièrement lents cette année.

LES FAITS : Non, ils ne le sont pas. Les données du comté montrent que le décompte des voix pour les élections primaires a pris entre sept et 10 jours au cours de chaque année de mi-mandat de 2006 à 2020. En 2020, le comté de Maricopa a mis sept jours pour terminer le décompte, selon les données.

Ali Swenson et Josh Kelety, Associated Press