FACT FOCUS: Les lignes de vote tard dans la nuit du Michigan ont-elles montré une fraude?

Le Michigan a enregistré une participation record pour une élection de mi-mandat cette semaine, avec le contrôle du bureau du gouverneur et des référendums sur l’avortement et le droit de vote dans la balance.

Mais avec une concentration accrue sur les problèmes de vote et les irrégularités à l’échelle nationale, Ann Arbor est devenue la cible de fausses informations à la suite de rapports faisant état de longues files d’électeurs attendant de voter tard dans la nuit de mardi dans la communauté universitaire.

Les responsables électoraux, les groupes de surveillance du gouvernement et d’autres experts ont toutefois déclaré que le processus électoral s’était déroulé conformément à la loi de l’État.

Voici les faits.

RÉCLAMATION: Les responsables de la ville d’Ann Arbor enregistraient de nouveaux électeurs et leur permettaient de voter longtemps après la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin.

LES FAITS: La fausse affirmation a gagné du terrain après qu’un candidat républicain au poste de secrétaire d’État du Michigan a publié une longue déclaration sur les réseaux sociaux désignant le vote à Ann Arbor – un bastion libéral qui abrite l’Université du Michigan – comme preuve de malversations électorales.

“Nous ne tolérerons pas l’anarchie du greffier de la ville d’Ann Arbor”, a écrit Kristina Karamo dans son tweet du jour du scrutin, qui a depuis été aimé ou partagé plus de 1 200 fois.

La républicaine approuvée par Trump, qui a fini par perdre face à la secrétaire d’État démocrate en exercice Jocelyn Benson, a doublé ses affirmations jeudi dans un tweet qui a également été largement partagé.

«Le greffier d’Ann Arbor se livre à des crimes électoraux de masse. Enregistrement illégal de personnes après 20 heures », a écrit un autre utilisateur de Twitter, faisant écho à la fausse affirmation. “Ils enfreignent la loi avec arrogance.”

Mais la loi de l’État du Michigan permet à toute personne en ligne lorsque les bureaux de vote ferment à 20 heures de s’inscrire pour voter et de voter, ont déclaré des responsables électoraux et des experts à l’Associated Press cette semaine.

“Bien que nous disions que les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 20 heures dans le MI, si vous faites la queue avant 20 heures et que vous restez en ligne, vous pouvez voter”, a écrit Sharon Dolente, conseillère principale pour Promote the Vote, dans un e-mail. “Il en va de même si vous devez d’abord vous inscrire pour voter, afin de voter.”

Promote the Vote, une coalition qui comprend la NAACP, la League of Women Voters et l’American Civil Liberties Union, a coordonné une ligne d’assistance téléphonique le jour du scrutin et avait des centaines d’observateurs dans les bureaux de vote de tout l’État mardi.

Dale Thomson, professeur de sciences politiques à l’Université du Michigan à Dearborn, a accepté, notant que les électeurs du Michigan en 2018 avaient approuvé l’inscription le jour même, ce qui signifie que les électeurs peuvent s’inscrire jusqu’au jour du scrutin inclus.

Le département d’État du Michigan, qui supervise les élections dans tout l’État, a confirmé aux responsables d’Ann Arbor que tous les électeurs inscrits après 20 heures avaient fait la queue avant la fermeture des bureaux de vote et que chaque personne avait reçu un document pour vérifier cela, a déclaré Jake Rollow, un porte-parole de l’agence.

“Les citoyens américains éligibles ont le droit constitutionnel de s’inscrire pour voter et voter, et s’ils sont en ligne à la date limite de 20 heures le jour du scrutin, ils doivent être autorisés à le faire”, a-t-il écrit dans un e-mail.

Joanna Satterlee, porte-parole de la ville d’Ann Arbor, a déclaré que les électeurs en attente avaient reçu un «ticket» sous la forme d’une demande vierge de vote.

Seuls ceux qui détenaient la candidature étaient autorisés à s’inscrire et à voter, a-t-elle déclaré. Le personnel était également présent pour s’assurer que personne ne rejoint les lignes après 20 heures.

Satterlee a déclaré que la ville n’avait pas compté le nombre de votes exprimés par ceux qui faisaient la queue après 20 heures mardi, mais que le dernier scrutin avait été publié peu après 1 heure du matin mercredi.

Elle a déclaré que les trois lieux de vote touchés étaient l’hôtel de ville et deux sites sur le campus de l’Université du Michigan, où des centaines d’électeurs en attente ont été vus enveloppés dans des couvertures données et sirotant du chocolat chaud alors que les températures chutaient en dessous de 45 degrés.

Le ministère américain de la Justice, qui a posté des observateurs électoraux dans d’autres villes du Michigan, a refusé de commenter, et la campagne de Karamo n’a pas répondu aux messages cette semaine.

Mais le bureau du secrétaire d’État a déclaré qu’il travaillerait avec les responsables de la ville, les administrateurs universitaires et les dirigeants étudiants d’Ann Arbor et d’autres communautés universitaires pour “identifier et mettre en œuvre des pratiques visant à prévenir de telles situations” à l’avenir.

L’Université d’État du Michigan a déclaré vendredi qu’elle avait connu des lignes de vote tout aussi longues, avec le dernier scrutin déposé sur son campus d’East Lansing à 00 h 09 mercredi.

“Malheureusement, les longues files d’attente dans certains endroits, le plus souvent des villes universitaires, ont été un défi dans le Michigan pendant des années”, a déclaré Dolente. « C’était vrai avant l’adoption de l’enregistrement le jour même. Promote the Vote se réjouit de travailler avec les responsables électoraux pour empêcher que cela ne se reproduise à l’avenir.

Philip Marcelo, Associated Press