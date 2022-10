FACT FOCUS: Les États, et non le CDC, définissent les exigences en matière de vaccins scolaires

Un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention a voté jeudi que l’agence devrait mettre à jour ses calendriers de vaccination recommandés pour ajouter le vaccin COVID-19, y compris au calendrier pour les enfants.

Mais avant le vote du Comité consultatif sur les pratiques de vaccination, de fausses allégations se sont largement répandues selon lesquelles cela signifierait que le vaccin serait nécessaire pour aller à l’école.

En réalité, le CDC n’a pas le pouvoir de fixer les exigences en matière de vaccination scolaire, et le vote n’impose pas le vaccin pour les écoliers. C’est une décision laissée aux États.

Voici les faits.

RÉCLAMATION : Si le CDC ajoute le vaccin COVID-19 au calendrier de vaccination des enfants, les injections seront obligatoires pour aller à l’école.

LES FAITS: La fausse affirmation a pris de l’ampleur après avoir été partagée par l’animateur de Fox News Tucker Carlson cette semaine.

“Le CDC est sur le point d’ajouter le vaccin Covid au calendrier de vaccination des enfants, ce qui rendrait le vax obligatoire pour que les enfants fréquentent l’école”, a tweeté Carlson mardi soir. Le tweet comprenait un segment de son émission dans lequel il a commencé par faire la même affirmation.

Un autre tweet populaire a également affirmé que le vote du comité du CDC rendrait le vaccin “obligatoire pour l’inscription à l’école”.

Mais l’agence de santé publique ne détermine pas les exigences en matière de vaccins scolaires.

“Les États ont le pouvoir de promulguer des lois d’État exigeant la vaccination, pas le CDC”, a déclaré Wendy Mariner, professeur émérite de droit de la santé, d’éthique et de droits de l’homme à l’Université de Boston. “L’ACIP n’a pas le pouvoir de légiférer.”

La porte-parole du CDC, Kate Grusich, a déclaré à l’Associated Press dans un e-mail que l’agence “ne fait que des recommandations pour l’utilisation des vaccins, tandis que les exigences de vaccination à l’entrée à l’école sont déterminées par les juridictions nationales ou locales”.

Grusich a expliqué que l’action visait à rationaliser les conseils cliniques pour les prestataires de soins de santé en ajoutant les vaccins COVID-19 à une liste unique de tous les vaccins actuellement autorisés, autorisés et systématiquement recommandés.

“Il est important de noter qu’il n’y a aucun changement dans la politique de vaccination contre le COVID-19”, a-t-elle déclaré.

Le comité consultatif sur les pratiques de vaccination est un groupe d’experts qui fait des recommandations au CDC sur les vaccins. Sa recommandation de mettre à jour les horaires, qui comprenait d’autres révisions, doit encore être formellement adoptée par l’agence et les horaires modifiés ne prendront effet qu’en 2023, a déclaré Grusich.

Fox News a renvoyé l’AP à un segment de suivi de Carlson mercredi soir, dans lequel il a revisité le sujet et a affirmé que le CDC “mentait”. Carlson a affirmé que “plus d’une douzaine d’États suivent le calendrier de vaccination du CDC pour définir les exigences de vaccination – et non des suggestions, des exigences – pour que les enfants soient éduqués”.

“Par exemple, le Virginia Department of Health déclare que” les vaccins doivent être administrés conformément au calendrier du CDC “”, a-t-il déclaré. Il a cité le Massachusetts comme autre exemple.

Mais ces États ne répertorient pas tous les vaccins du calendrier dans leurs exigences scolaires.

La Virginie, par exemple, n’a pas besoin du vaccin annuel contre la grippe pour aller à l’école – même si le vaccin apparaît sur le calendrier du CDC. Le Massachusetts non plus.

Une porte-parole du ministère de la Santé de Virginie, Maria Reppas, a déclaré dans un e-mail qu’il “n’y a pas d’impact direct et immédiat sur l’ajout du vaccin COVID-19 au calendrier de vaccination sur les vaccins obligatoires à l’école en Virginie”. Reppas a déclaré que les modifications apportées aux exigences de l’école nécessiteraient des mesures législatives ou réglementaires.

Le Dr William Schaffner, expert en politique vaccinale et professeur de maladies infectieuses au Vanderbilt University Medical Center, a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun État qui exigerait automatiquement tous les vaccins au calendrier scolaire.

“Ce sont des recommandations qui s’adressent aux pédiatres et aux médecins de famille lorsqu’ils s’occupent des enfants”, a déclaré Schaffner. “Ce ne sont que des recommandations, il n’y a pas de mandats automatiques qui suivent.”

De nombreux États ont également hésité à exiger le vaccin contre le virus du papillome humain, ou VPH, même s’il apparaît sur le calendrier de l’enfance, a déclaré Schaffner.

Les États peuvent utiliser la législation pour exiger des vaccins spécifiques ou peuvent autoriser une agence d’État ou une entité de santé locale à exiger des vaccins spécifiques pour certains groupes d’âge, a déclaré Mariner. Elle a ajouté que certains États incluent les écoles privées lors de l’établissement des exigences, bien que dans d’autres cas, les écoles privées puissent également exiger volontairement des vaccinations.

___

Angelo Fichera (), L’Associated Press