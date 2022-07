FACT FOCUS: La remarque sur le cancer de Biden sème la confusion

Le discours du président Joe Biden dans une ancienne centrale électrique au charbon du Massachusetts a conduit à de nombreuses affirmations sur les réseaux sociaux selon lesquelles il aurait fait une annonce importante non pas sur le changement climatique, mais sur sa santé.

Les politiciens conservateurs et les commentateurs politiques se sont concentrés sur un extrait du discours de mercredi de Biden, dans lequel il racontait une histoire sur le fait de grandir près des raffineries de pétrole du Delaware, pour affirmer que le président avait annoncé qu’il avait un cancer.

En réponse, un porte-parole de la Maison Blanche a confirmé les informations selon lesquelles Biden faisait référence à un cancer de la peau précédemment divulgué qui avait été retiré avant de devenir président – ​​sans annoncer de nouveau diagnostic.

Voici les faits.

RÉCLAMATION: Biden a annoncé qu’il avait un cancer.

LES FAITS: Biden est apparu à la centrale électrique de Somerset, dans le Massachusetts, pour annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre le changement climatique, l’appelant “une urgence” et promettant une action plus vigoureuse.

À un moment de son discours, il a évoqué l’impact de la pollution environnementale des raffineries de pétrole près de sa ville natale, partageant une anecdote sur son enfance.

“Et devine quoi? Le premier gel, vous saviez ce qui se passait. Vous deviez mettre vos essuie-glaces pour enlever, littéralement, la nappe d’huile de la fenêtre », a déclaré Biden, selon une transcription de ses propos à la Maison Blanche. “C’est pourquoi moi et tant d’autres personnes avec lesquelles j’ai grandi (avec) avons un cancer et pourquoi le pouvons-nous – pendant très longtemps, le Delaware a eu le taux de cancer le plus élevé du pays.”

Les comptes de droite ont rapidement commencé à partager un extrait de cette remarque en affirmant que Biden révélait qu’il avait un cancer.

“BREAKING: JOE BIDEN ANNONCE QU’IL A LE CANCER !!”, a écrit un républicain candidat au Congrès de Floride.

“Le président Biden vient de dire qu’il a un cancer. Est-ce vrai? Ou le commandant en chef est-il confus ? Qui sait !! », a déclaré un autre tweet répandu.

Mais Andrew Bates, porte-parole de la Maison Blanche, confirmé sur Twitter que Biden faisait référence au fait révélé publiquement qu’il s’était fait enlever un cancer de la peau avant de devenir président.

Dans une note de novembre 2021 résumant la santé de Biden, le Dr Kevin O’Connor, médecin de Biden depuis plus d’une décennie, a reconnu que Biden avait «plusieurs cancers de la peau localisés non mélanomes enlevés avec la chirurgie de Mohs avant de commencer sa présidence».

“Ces lésions ont été complètement excisées, avec des marges nettes”, poursuit le rapport.

Bien que Biden ait suggéré que les émissions des raffineries de pétrole étaient responsables de son cancer, son médecin l’avait précédemment lié à l’exposition au soleil.

Tout en discutant du cancer dans sa note de service, O’Connor a écrit qu’il est “bien établi que le président Biden a passé beaucoup de temps au soleil dans sa jeunesse”.

Angelo Fichera, Associated Press