FACT FOCUS : Des publications en ligne font des allégations infondées au sujet d’un hélicoptère apportant de l’aide en Caroline du Nord

Une vidéo d’un hélicoptère tentant d’atterrir dans une zone de Burnsville, en Caroline du Nord, utilisée pour stocker des fournitures pour les victimes de Ouragan Hélène a été visionné des millions de fois en ligne, beaucoup affirmant qu’il montre un avion gouvernemental non identifié envoyé pour détruire l’aide.

Les allégations ont été utilisées pour soutenir récits de désinformation plus larges qui ont grandi suite à la terrible tempête de catégorie 4, alors que les gouvernements fédéral, étatiques et locaux travaillent avec divers groupes pour faire face à la dévastation considérable dans la région.

La Garde nationale de Caroline du Nord a publié mardi une déclaration confirmant qu’il s’agissait d’un de ses hélicoptères qui tentait de livrer un générateur sur le site.

Voici un examen plus approfondi des faits.

RÉCLAMATION : Une vidéo montre un hélicoptère du gouvernement américain à Burnsville, en Caroline du Nord, détruisant délibérément des fournitures pour les victimes de l’ouragan Helene.

LES FAITS : La Garde nationale de Caroline du Nord a déclaré dans un communiqué publié mardi que la vidéo montre l’un de ses hélicoptères tentant d’effectuer la livraison d’un générateur demandé par une organisation civile locale pour alimenter son site de distribution d’approvisionnement. Alors que l’hélicoptère descendait dans un Parking de Burnsville utilisé pour les efforts d’assistance, il a projeté des débris et des fournitures sur le site et renversé les auvents. L’atterrissage a été interrompu pour des raisons de sécurité. Selon le communiqué, l’équipage de l’hélicoptère a été cloué au sol jusqu’à ce qu’une enquête sur l’incident soit terminée.

Lors d’une conférence de presse mercredi, le major général Todd Hunt, adjudant général de la Garde nationale de Caroline du Nord, a déclaré : « C’était un hélicoptère de la Garde nationale de Caroline du Nord. Il est sous notre commandement et j’en assumerai la responsabilité et nous en sommes propriétaires.

« À mesure qu’ils approchaient, ils ont remarqué qu’il y avait trop de monde et trop de tentes et de produits, trop près du site d’atterrissage. Alors ils ont mis les gaz pour repartir, comme une remise des gaz en hélicoptère. Et le lavage du rotor a causé ces dommages », a déclaré Hunt.

La vidéo était partagé pour la première fois sur TikTok par l’utilisateur @megnbacn, un dresseur de chiens qui a dit elle mettait en place un poste de commandement K9. La vidéo a été visionnée environ 6,7 millions de fois mercredi.

Une légende qu’elle a partagée avec la vidéo indique que l’hélicoptère « a tenté de détruire la zone de distribution mise en place par les habitants ». Le texte qui apparaît sur la vidéo elle-même suggère qu’elle aurait pu être pilotée par « des forces spéciales ou des entrepreneurs privés » et demande : « Alors, qui étaient-ils ? Pourquoi ont-ils fait ça ?

Dans un suivi sur TikTok, l’utilisateur @megsnbacn a qualifié l’incident de « très étrange », mais a encouragé les téléspectateurs à « essayer de garder vos spéculations et vos affaires pour vous ». Elle n’a pas répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.

D’autres personnes qui ont partagé la vidéo ont fait des déclarations similaires.

« Les FEDS masqués font voler des hélicoptères banalisés dans les zones de rassemblement de l’ouragan Helene et détruisent délibérément l’aide destinée aux victimes dans l’ouest de la Caroline du Nord », lit-on dans un message X qui a reçu environ 11 000 likes et plus de 7 600 partages. « Le gouvernement a déclaré la guerre au peuple américain. »

Certains articles ont décrit l’avion comme un « hélicoptère Kamala Harris Blackhawk », suggérant que le vice-président et candidat démocrate à la présidentielle était à blâmer.

Les commentaires de Hunt ont confirmé les informations contenues dans la déclaration de mardi de la Garde concernant l’incident impliquant un hélicoptère UH-60 Black Hawk.

Les autorités locales n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L’ouragan Hélène a soufflé sur les côtes le 26 septembre avec des vents de 140 mph (225 km/h). La tempête a tué plus de 200 personnes, a provoqué des dégâts considérables et laissé des millions de personnes sans électricité. La reprise est en cours, certaines zones touchées par Hélène étant également touchées. préparez-vous à l’ouragan Miltonune autre tempête majeure qui a oscillé entre la catégorie 4 et la catégorie 5. Elle devrait toucher terre mercredi soir.

