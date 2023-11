Façons sournoises dont vos ongles pourraient montrer des signes d’un problème de santé potentiel

Ongles pâles ou blancs : ils peuvent être le signe d’une anémie, d’une maladie du foie, de malnutrition ou d’une mauvaise circulation. Ils peuvent également survenir en raison du vieillissement. Si vos ongles sont pâles de manière persistante, c’est une bonne idée de consulter un professionnel de la santé.

Jaune : Cela peut être le signe d’une infection fongique (onychomycose) ou d’une migration des colorants au sein du pigment du vernis à ongles. Certaines personnes ont les ongles plus poreux et sont plus sensibles. Dans certains cas, cela peut être associé à des affections plus graves comme le psoriasis et des troubles respiratoires.

Jaune/vert : Lorsque l’ongle apparaît épais et jaune/vert, il peut s’agir du syndrome des ongles jaunes. Il lui manque souvent une cuticule ainsi qu’une lunule (la demi-lune qui est généralement visible sur l’ongle du pouce et du gros orteil). Cela est dû à une croissance insuffisante de l’ongle et est associé à une maladie lymphatique, ainsi qu’à une maladie pulmonaire ou à une tumeur maligne.

Lignes de Mees : si vous voyez des rayures blanches qui suivent le contour de la lune, cela pourrait indiquer, entre autres, une exposition à l’arsenic.

Lunule à points rouges : les points rouges sur la lune de l’ongle peuvent indiquer diverses conditions.

Taches blanches (leuconychie) : elles peuvent être le signe d’une infection fongique ou d’un traumatisme. Ils sont souvent causés par un traumatisme mineur, mais des taches importantes ou nombreuses peuvent signaler une infection fongique ou d’autres problèmes médicaux. Mais les causes des taches blanches sont nombreuses, et toutes ne sont pas inquiétantes. Lorsqu’une tache blanche est petite, il s’agit généralement d’une leuconychie ponctuée et est le plus souvent due à un traumatisme de la matrice de l’ongle.

Ongles verts : Ceux-ci peuvent être causés par des infections bactériennes ou fongiques. La bactérie Pseudomonas en est souvent responsable.

Stries noires/brun foncé : Des stries ou des bandes sombres sur les ongles peuvent être dues à un traumatisme, mais elles peuvent également être le signe d’un mélanome. Si vous remarquez des stries sombres soudaines ou inexpliquées, il est important de consulter rapidement un médecin.

Stries rouges ou brunes : elles peuvent être le signe d’hémorragies en éclats, qui peuvent être associées à diverses affections, notamment l’endocardite (une infection des valvules cardiaques). Vous aurez l’impression d’avoir un éclat dans l’ongle. Mais le plus souvent, le problème est dû à un traumatisme de l’ongle.

Bleu : Cela peut indiquer une mauvaise oxygénation du sang (cyanose), qui peut être le signe de problèmes respiratoires ou circulatoires. Cela peut aussi être dû à la consommation d’argent colloïdal (argyrie systémique).

Violet ou bleu foncé : Cela peut être le signe d’une mauvaise oxygénation, évoquant des problèmes cardiaques ou pulmonaires ou la maladie de Raynaud. Cela peut également résulter d’une exposition à des températures froides.