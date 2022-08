Façons naturelles de se débarrasser des fourmis – Shaw Local

On estime qu’il y a au moins 1,5 million de fourmis pour chaque personne sur la planète ! Les fourmis dominent pratiquement le monde, ce qui rend pratiquement impossible de ne pas avoir de problème avec elles à l’occasion.

Voici des tueurs de fourmis naturels efficaces qui ne nuiront pas à l’environnement et ne vous coûteront pas un bras et une jambe.

1. Dissuader avec du poivre noir moulu

Sortez le poivre noir moulu et commencez à le saupoudrer dans votre maison comme un répulsif efficace qui ne créera pas de problèmes de santé pour les animaux de compagnie ou les proches. Les fourmis sont irritées par l’odeur du poivre, et il est très efficace pour les tuer lorsqu’il est mélangé avec de l’eau dans un flacon pulvérisateur dans les 24 heures suivant l’application.

2. Repousser avec de la menthe poivrée

Si vous cherchez un répulsif naturel pour les fourmis qui donne une odeur incroyable à votre maison, essayez 10 à 15 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée dans un vaporisateur avec de l’eau. Secouez et vaporisez dans les zones où vous avez localisé des fourmis dans votre maison. L’arôme de menthe interrompt les signaux chimiques que les fourmis laissent derrière elles lorsqu’elles marchent.

3. Vaporisez de l’huile d’arbre à thé

Comme l’huile de menthe poivrée, les fourmis ne supportent pas l’odeur de l’huile d’arbre à thé et essaient de l’éviter à tout prix. Utilisez la même méthode de pulvérisation d’huile de menthe poivrée ou faites tremper des boules de coton dans de l’huile d’arbre à thé et placez-les aux points d’entrée. Non seulement l’huile d’arbre à thé ajoutera un parfum rafraîchissant à votre maison qui accueille des invités, mais elle peut également éloigner les fourmis.

4. Marc de café

Assurez-vous que le sol est frais ce matin-là et saupoudrez-le sur une serviette en papier. Placez le terrain stratégiquement autour de votre maison, derrière les poubelles et les appuis de fenêtre. Cependant, le marc de café est extrêmement toxique pour vos chiens et chats alors méfiez-vous si vous avez des animaux de compagnie !

