La lecture est considérée comme une forme de divertissement, mais saviez-vous qu’elle peut également être bénéfique pour votre santé? Selon les experts, une lecture régulière peut avoir de multiples effets positifs sur votre santé et votre bien-être en général. Et l’habitude de lire peut s’étendre des journaux aux romans de fiction et non-fiction en passant par les bandes dessinées!

Si la lecture est un passe-temps naturel pour beaucoup, cette habitude peut également être facilement développée. Faites-en une habitude nocturne, comme lire pendant 30 minutes avant de vous coucher. Cela favorisera également un bon cycle de sommeil. On peut toujours porter un livre pour continuer à lire même lors des déplacements.

Voici les avantages pour la santé de la lecture régulière:

Puissance de la mémoire

La recherche montre que la lecture peut faciliter de nouvelles connexions entre différentes parties du cerveau. Il stimule également les parties du cerveau responsables du traitement des informations sensorielles. Les IRM ont montré l’effet de la lecture sur le circuit neuronal complexe du cerveau.

De plus, tout comme vos muscles externes, le cerveau a également besoin d’exercice. Bien qu’il ne puisse pas faire de craquements et de squats, la lecture est l’équivalent de l’exercice pour le cerveau. L’acte de lire peut rendre le cerveau plus fort car il s’agit d’un processus très exigeant sur le plan cognitif. Il peut renforcer la mémoire et la concentration.

Retarder les effets du vieillissement

Comme l’ont prouvé de nombreuses études au cours des dernières décennies, la lecture peut en fait aider à retarder les effets du vieillissement sur nos capacités cognitives. Les capacités cognitives diminuent avec l’âge. L’attention et la mémoire sont particulièrement affectées par le vieillissement. Les scientifiques pensent que la lecture régulière au cours d’une vie peut en fait sauvegarder la fonction cognitive. Dans une étude de 2018 en Chine, la lecture était également liée à la démence retardée chez les personnes âgées.

Réduire le stress

Même 30 minutes de lecture peuvent réduire le stress physique et émotionnel. Selon une étude menée avec la lecture contre d’autres activités anti-stress comme le yoga et le visionnage de vidéos humoristiques, la lecture s’est avérée être la plus relaxante. Une étude publiée en 2017 a suggéré que la lecture de livres pourrait réduire le risque de mortalité de 20%. La lecture peut également influencer positivement le mode de vie et la santé.