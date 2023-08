Façons de regarder l’US Open de tennis sur les chaînes linéaires, numériques et sociales de Sky Sports | Actualité Tennis

Êtes-vous prêt pour le retour de l’US Open Tennis sur Sky Sports ? Voici notre guide des nombreuses façons dont vous pouvez regarder le Grand Chelem de cette année depuis Flushing Meadows à New York.

Nous commençons la couverture à 16 heures ce mardi sur Sky Sports Arena et à partir de 21h30 sur Sky Sports Main Event alors que plusieurs joueurs britanniques rejoignent le tirage au sort des qualifications pour l’US Open – dont Liam Broady, Heather Watson et Harriet Dart.

Jan Choinski, Katie Swan et Lily Miyazaki sont également sur la liste des qualifiés, tandis que Sonay Kartal et Emily Appleton sont les chanceuses remplaçantes à avoir réussi. Les joueurs doivent gagner trois matches de qualification pour gagner une place dans le tableau principal.

Éliminatoires de l’US Open de tennis en direct



Regardez l’US Open en direct et en exclusivité sur Sky Sports du 28 août au 10 septembre. Tous les courts seront disponibles pour la première fois



Le tableau principal a lieu du 28 août au 10 septembre avec un minimum de 135 heures de compétition tout au long des deux semaines du tournoi du Grand Chelem.

Les abonnés Sky Sports sur Sky Glass, Sky Stream, Sky Q et l’application Sky Sports pourront regarder tous les courts pour la première fois.

Notre couverture sera dirigée par Gigi Salmon. Une équipe d’experts du tennis la rejoindra, dont Martina Navratilova, Tim Henman, Johanna Konta, Feliciano Lopez, Marion Bartoli, Jordanne Whiley, Laura Robson, Jamie Murray, les journalistes Karthi Gnanasegaram et Emma Paton, avec le commentateur principal Jonathan Overend .

Sur les chaînes linéaires de Sky Sports et sur les chaînes numériques et sociales de Sky Sports, vous pouvez profiter d’une couverture étendue, avec tous les matchs, y compris les doubles, les doubles mixtes, les compétitions juniors et en fauteuil roulant présentées par Sky Sports dans le cadre d’un accord qui court jusqu’en 2027.

Il y aura également un commentaire textuel quotidien en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, ainsi que des scores en direct, des rapports, des analyses, des fonctionnalités et des vidéos.

L’US Open fête ses 50 ans en devenant le premier des tournois du Grand Chelem à offrir des prix égaux aux concurrents masculins et féminins



Retour sur les moments les plus mémorables des joueurs britanniques à l’US Open, dont les titres d’Andy Murray et d’Emma Raducanu



Nous diffuserons également environ 35 matchs classiques de l’US Open, qui seront diffusés autour de notre couverture en direct, y compris le premier titre du Grand Chelem d’Andy Murray en 2012 et l’extraordinaire victoire d’Emma Raducanu en qualification en 2021.