Façonner l’avenir de l’affichage numérique et

GRONINGEN, Pays-Bas, 09 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Le 6 novembre 2024, les leaders de l’industrie et les innovateurs convergeront pour LOOKBEYOND24, un événement hybride destiné à redéfinir le paysage de l’affichage numérique et de l’engagement client présenté par ScreenCom. . Cette conférence d’une journée promet une expérience immersive dans les technologies et stratégies de pointe qui révolutionnent la façon dont les entreprises se connectent avec leur public.

LOOKBEYOND24 présentera une gamme diversifiée de conférenciers experts, des tables rondes interactives et des démonstrations pratiques couvrant un large éventail de sujets, notamment :

L’évolution de l’affichage numérique

Explorer les dernières tendances et technologies qui façonnent l’industrie.

Exploiter l’IA pour des expériences client améliorées

Applications pratiques et possibilités futures.

Solutions d’affichage innovantes

De l’OLED transparent aux technologies LED de nouvelle génération.

La nouvelle ère du commerce de détail

Tirer parti de l’affichage numérique pour des expériences d’achat améliorées.

Technologies interactives

Créer des interactions clients immersives et engageantes.

Les participants auront l’occasion unique d’entendre des géants de l’industrie tels que Samsung et d’obtenir l’avis d’experts pionniers de ScreenCom, Handy AV et bien d’autres. L’événement présentera également des études de cas réels, démontrant l’impact tangible de l’affichage numérique dans divers secteurs.

Pour l’ordre du jour complet, veuillez visiter : https://lookbeyond.online/agenda

« LOOKBEYOND24 est plus qu’une conférence ; c’est un aperçu de l’avenir de l’engagement client », déclare Kirstin Smid, cofondatrice de ScreenCom. « Nous avons organisé un programme qui combine des idées visionnaires avec des idées pratiques et exploitables. Que vous soyez un professionnel chevronné ou nouveau dans le domaine, vous repartirez avec de nouvelles perspectives et stratégies pour faire progresser votre entreprise. »

L’événement se terminera par une séance de réseautage virtuel, offrant aux participants la possibilité de se connecter avec leurs pairs, conférenciers et partenaires potentiels dans un cadre détendu.

Ne manquez pas cette opportunité d’être à la pointe de l’innovation en matière d’affichage numérique. Pour plus d’informations et pour réserver votre place, visitez https://lookbeyond.online/

À propos de LOOKBEYOND24 :

LOOKBEYOND24 est un événement incontournable pour tous ceux qui travaillent dans le secteur de l’affichage numérique et qui souhaitent rester à la pointe du secteur. Il sert de plate-forme pour présenter les innovations, favoriser les discussions et faciliter les liens entre les leaders et les passionnés de l’industrie. En mettant l’accent sur l’avenir, LOOKBEYOND24 s’engage à repousser les limites de ce qui est possible, à encourager l’innovation et à établir de nouvelles normes d’excellence en matière de communication numérique.

Contact:

Ameera Surekha-Groen

Responsable marketing, LOOKBEYOND24 propulsé par ScreenCom

Portable : +31 (0)612781008

E-mail : [email protected]

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2214019b-664e-422d-9552-545693dd0b64