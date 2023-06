"Façonner des vies, des rêves, des destins": Le PM conclut une visite puissante aux États-Unis

Le Premier ministre Narendra Modi a doublé sa poussée « Make in India » lors de la dernière étape de sa visite américaine chargée de puissance aujourd’hui, le signalant à un énorme rassemblement d’expatriés indiens à Washington. « Les investissements des États-Unis donneront un coup de pouce à la création d’emplois et à l’innovation en Inde », leur a-t-il dit, énumérant les multiples accords liés à la technologie qui aideraient l’Inde à innover – la technologie des moteurs à réaction, la chaîne des semi-conducteurs, les gros investissements de Apple et Google.



S’exprimant au Centre Reagan de Washington, le Premier ministre Modi a souligné non seulement les réalisations du pays, mais également le « nouveau voyage » qu’il a commencé avec les États-Unis lors de sa visite d’État, qui « refaçonnera le monde ».

« Au cours de ces trois jours, dans les relations entre l’Inde et les États-Unis, une nouvelle et glorieuse yatra a commencé. Cette nouvelle yatra concerne notre coopération pour Make in India, Make for the World », a déclaré le Premier ministre, qui présentait l’Inde comme destination d’investissement. aux entrepreneurs américains il y a peu de temps.

Ensemble, les États-Unis et l’Inde « ne se contentent pas d’élaborer des politiques, nous façonnons des vies, des rêves et des destins… Qu’il s’agisse de convergence sur les problèmes mondiaux ou de transfert de technologie, les deux pays prennent des mesures énergiques pour un avenir meilleur », a déclaré le Premier ministre Modi, dont l’état historique Cette visite a vu les États-Unis et l’Inde se rapprocher plus que jamais, se concentrant sur de nouveaux domaines à explorer et à collaborer.

Dans son deuxième discours lors de la séance conjointe du Congrès américain jeudi – une distinction rare pour tout dirigeant mondial – le Premier ministre Modi avait parlé de la croissance rapide de l’économie indienne, du rythme rapide de développement en termes d’infrastructures, de numérisation et d’engagement envers la démocratie valeurs.

Au cours des quatre derniers jours, le Premier ministre Modi a eu des entretiens bilatéraux avec le président Joe Biden, assisté à un dîner d’État, s’est adressé à des PDG, des expatriés et des leaders d’opinion.

Alors qu’il quittait les États-Unis pour l’Égypte aujourd’hui, le Premier ministre Modi a tweeté : « Concluant une visite très spéciale aux États-Unis, où j’ai pu participer à de nombreux programmes et interactions visant à donner un nouvel élan à l’amitié entre l’Inde et les États-Unis. Nos nations continueront à travailler ensemble pour faire de notre planète un endroit meilleur pour les générations futures ».