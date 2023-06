Alors que Novak Djokovic envisageait déjà un potentiel record de 24e titre du Grand Chelem, il avait également le temps dimanche pour lui de revenir sur ce qui avait fait de lui le joueur masculin le plus titré du tennis – les difficultés et l’adversité.

Djokovic, qui a décroché dimanche son 23e titre masculin à Roland-Garros, a grandi dans une Serbie déchirée par la guerre avant de rejoindre l’académie de Niki Pilic à Munich, en Allemagne, en 1999 – l’une des deux rencontres clés de sa vie.

« Mon éducation était probablement différente de celle de la plupart des autres joueurs de ma génération. Dans les années 1990, quand j’avais quatre, cinq ans, et nous avons eu quelques guerres », a déclaré Djokovic lors d’une conférence de presse après avoir remporté son troisième titre à Roland-Garros en battant le Norvégien Casper Ruud en deux sets.

« La Serbie avait un embargo. Je n’ai pas pu voyager pour plusieurs tournois juniors. Il y a donc eu beaucoup d’adversité et ce fut une période très difficile pour tout le monde dans mon pays.

« Ma famille avait un très petit budget. Mais mes parents ont quand même décidé de me soutenir dans mon rêve, qui était de devenir joueur de tennis professionnel et, espérons-le, de gagner Wimbledon et d’être numéro un mondial. »

Djokovic a récolté les fruits de passer du temps avec une autre figure majeure de sa vie, Jelena Gencic, qu’il appelait sa « mère de tennis », Pilic étant le « père ».

« Elle est décédée il y a environ 10 ans, mais elle a eu une influence incroyablement grande sur moi, sur et en dehors du terrain », a déclaré Djokovic.

« Elle a été un vrai mentor. Et elle a travaillé en étroite collaboration avec mes parents, qui lui ont donné de l’espace et la permission de passer beaucoup de temps avec moi, même lorsque nous ne nous entraînions pas sur le terrain. J’avais l’habitude d’aller chez elle, et nous avons fait beaucoup de choses différentes qui ont façonné mon esprit en tant qu’être humain, mais aussi en tant que professionnel, en tant que jeune joueur qui rêve de devenir professionnel. »

Ses parents, Srdan et Dijana, étaient d’anciens skieurs mais n’avaient aucune formation en tennis, et Djokovic était reconnaissant qu’ils aient fait un acte de foi avec lui.

« Ma mère est un rocher. C’est une femme incroyable qui a gardé la famille unie dans les moments les plus difficiles. Mon père est une force incroyablement motrice de la famille, quelqu’un qui m’a inculqué un tel pouvoir de croyance et de pensée positive », a-t-il déclaré.

« Il n’a jamais joué au tennis. Personne ne jouait au tennis dans ma famille, donc il a dû demander à des gens qui étaient des experts, qui connaissaient le domaine, de savoir si j’avais un potentiel, un talent, s’il devait investir de l’argent ou non.

« Encore une fois, nous avons eu la chance de rencontrer ces deux personnes au début de ma carrière, et ils l’ont convaincu qu’il devait continuer. Alors bien sûr, lui et ma mère ont dû traverser beaucoup de difficultés, financièrement, émotionnellement, de quelque manière que ce soit, pour que je puisse m’asseoir ici. Donc je n’oublie pas ça. En fait, je le porte dans mon cœur. »

