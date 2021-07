Façonné par les défis, l’Indien Manpreet Singh vise à faire compter les sacrifices aux Jeux olympiques de Tokyo

Ayant vu sa mère travailler dur pour l’élever, le capitaine de hockey masculin de l’Inde Manpreet Singh a compris très tôt le sens des défis et alors qu’il se prépare pour sa troisième participation olympique consécutive, il est animé par le désir de faire en sorte que ses sacrifices comptent plus que jamais.

Un vétéran olympique de 29 ans, Manpreet, avec la championne de boxe MC Mary Kom, sera le porte-drapeau de l’Inde lors de la cérémonie d’ouverture et fera face à la tâche herculéenne de mener le pays à sa première médaille de hockey aux Jeux olympiques en plus de quatre décennies, à partir de juillet. 23 à Tokyo.

« Ma mère est la plus grande inspiration de ma vie. Si elle n’était pas là, je ne serais rien. Elle est la motivation derrière ce que je suis aujourd’hui. Je lui dois tout ce que j’ai gagné dans ma carrière », a déclaré Manpreet à PTI dans une interview parlant de son inspiration.

La mère de Manpreet, Manjeet Kaur, a dû occuper des petits boulots pour subvenir aux besoins de la famille après que son père se soit embourbé dans des problèmes de santé mentale et ait dû abandonner sa carrière. Son père est décédé en 2016 alors que Manpreet participait à la Coupe Sultan Azlan Shah.

« Ma mère a connu beaucoup de difficultés. Elle m’a élevé seule depuis l’enfance après que mon père ait développé des problèmes mentaux », a-t-il déclaré.

Il vit déjà un rêve après sa nomination comme porte-drapeau, devenant ainsi le premier joueur de hockey depuis son idole Pargat Singh (1996) à être honoré.

«C’est un grand privilège pour moi d’avoir reçu cet honneur. Je suis le sixième joueur de hockey à avoir cette opportunité.

« Pargat Singh a été le premier joueur de hockey de mon village (Mithapur au Pendjab) à avoir cette opportunité en 1996. Je me considère chanceux d’avoir eu cette opportunité », a-t-il déclaré.

L’as du milieu de terrain sait qu’il ne sera pas facile de décrocher la neuvième médaille d’or olympique du pays et la première depuis les Jeux de 1980 à Moscou. Mais il croit qu’un effort d’équipe concerté peut réaliser même l’impossible.

« Notre objectif est de terminer sur le podium et mon objectif ne peut pas être différent de l’équipe parce que le hockey est un jeu d’équipe. Je ne peux rien accomplir seul », a déclaré Manpreet.

«Mais pour y parvenir, nous devons garder notre concentration intacte. Nous devons donner de l’importance à chaque équipe, nous ne pouvons sous-estimer aucune équipe. »

À l’exception de la Coupe du monde et d’une médaille aux Jeux olympiques, Manpreet a presque tous les

médaille à gagner dans son armoire.

« En plus des Jeux olympiques, il manque le trophée de la Coupe du monde ainsi qu’une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth. Mais nous nous concentrons actuellement uniquement sur les Jeux olympiques. Nous devons prendre des mesures difficiles pour cela, aucune équipe ne sera facile aux Jeux olympiques », a-t-il déclaré.

L’Inde, numéro 4 mondial, est matraquée dans le groupe A aux côtés des champions actuels de l’Argentine, de la puissante Australie, qui accueillent le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Espagne aux Jeux olympiques et Manpreet a déclaré qu’une campagne solide en championnat serait la clé du succès de l’Inde à Tokyo.

« … notre concentration est sur chaque match. Si nous obtenons de bons résultats dans chaque match, les résultats viendront certainement à notre rencontre. Nous devons donc nous concentrer sur nos bases. La phase de championnat sera très importante », a-t-il déclaré.

« Nous avons beaucoup travaillé sur notre attaque, nos corners de pénalité parce que l’entraîneur avait le sentiment que nous créions beaucoup d’occasions à l’intérieur de la surface mais que nous n’obtenions pas le résultat souhaité.

« Nous avons les meilleurs drag-flickers au monde et le besoin de l’heure est de les utiliser autant que possible », a-t-il ajouté en faisant référence au trio de Harmanpreet Singh, Rupinder Pal Singh et Amit Rohidas.

Manpreet avait combattu COVID-19 avec quatre autres joueurs après son retour au camp national de Bengaluru après une courte pause l’année dernière. Ce fut une phase difficile pour lui.

« Oui, ce fut un peu difficile lorsque j’ai eu COVID avec quatre autres joueurs, mais je tiens à remercier tout particulièrement l’Autorité des sports de l’Inde (SAI), le ministère des Sports et Hockey India pour avoir bien pris soin de nous lorsque nous étions à l’hôpital, » a-t-il rappelé.

Compte tenu de l’augmentation du cas de COVID, les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront dans un état d’urgence avec des protocoles de sécurité sanitaire stricts sans aucun fan.

« Nous ne savons pas quel genre de protocoles et de règles il y aura à Tokyo. Mais si nous parlons de notre groupe, nous suivons les mêmes protocoles COVID depuis un an et demi », a déclaré Manpreet.

« Nous ne rencontrons personne d’autre que le groupe. Nous allons directement dans nos chambres depuis le sol. Je ne pense donc pas que nous aurons trop de problèmes à suivre les règles à Tokyo. »

Les équipes indiennes de hockey partiront pour Tokyo le 17 juillet avec le premier groupe du contingent indien.

