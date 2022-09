Façonné par la guerre, le dirigeant bosniaque réprimande l’inaction de l’ONU contre l’Ukraine

La structure du Conseil de sécurité après la Seconde Guerre mondiale donne un droit de veto à cinq nations – les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne, la France et la Russie, l’agresseur dans la guerre contre l’Ukraine. La présence de la Russie au Conseil a contrecarré des actions plus substantielles. La plus grande Assemblée générale de 193 nations, qui n’a pas de droit de veto, adopté des résolutions demandant un cessez-le-feu en Ukraine et le retrait des forces russes.