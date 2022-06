Faciliter le tamoxifène, les effets secondaires des inhibiteurs de l’aromatase pour le traitement du cancer du sein

Qu’est-ce qui aide : “Il existe des lubrifiants et des hydratants vaginaux en vente libre qui peuvent aider”, déclare Mayer. “Mais si ceux-ci ne soulagent pas les symptômes, nous pourrions proposer une crème topique à base d’œstrogène administrée uniquement dans les tissus vaginaux. Il n’est pas absorbé par le corps. (“Topique” signifie qu’il va sur votre peau.)

La sécheresse vaginale est un autre problème courant à la ménopause – et un effet secondaire du tamoxifène et des inhibiteurs de l’aromatase. Cela arrive parce que les médicaments diminuent vos niveaux d’œstrogènes.

Il n’a pas été démontré que l’utilisation d’œstrogènes vaginaux augmente le risque de récidive du cancer. “Mais vous devriez avoir une conversation avec votre médecin sur les risques et les avantages”, dit Mayer.

Sautes d’humeur, dépression et troubles du sommeil

Ces effets secondaires se produisent parfois avec les inhibiteurs du tamoxifène et de l’aromatase. Si c’est le cas, parlez-en à votre médecin.

Qu’est-ce qui aide : Si vous souffrez de dépression, il existe des traitements qui peuvent vous aider, notamment des médicaments et une thérapie. D’autres approches qui peuvent aider à lutter contre les sautes d’humeur, la dépression et les troubles du sommeil comprennent la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), le tai-chi et la méditation.

Rappelez-vous que la dépression est une condition médicale. C’est plus que d’avoir le « blues » ou la gamme normale d’émotions que nous avons tous. N’hésitez pas à en parler à votre médecin ou thérapeute.