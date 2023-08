Faciliter le passage au collège pour les étudiants et les parents – Shaw Local

Lorsque Nyambi Marsh prévoyait de déménager dans des dortoirs au Université Saint-François à Joliet en première année en 2022, le premier sur sa longue liste d’articles essentiels pour les dortoirs universitaires était les rallonges.

« Les dortoirs n’ont qu’une ou deux prises de courant de votre côté de la pièce et les rallonges ont été une bouée de sauvetage », a-t-elle déclaré.

Marsh, maintenant étudiant en deuxième année, est originaire de Watseka, à environ 70 miles au sud du campus Joliet de l’école.

Elle a récemment partagé ses conseils pour les étudiants qui feront leurs valises ce mois-ci pour se rendre sur les campus universitaires pour la première fois.

Elle a dit que ses achats universitaires avaient commencé au début de l’été avant sa première année.

Entre les achats en ligne et les achats locaux avec sa mère et ses sœurs, une pile de fournitures a constamment augmenté au cours de cet été.

En plus des cordons d’alimentation, un autre élément essentiel recommandé par Marsh est un long cordon de charge de téléphone.

« Mon lit était surélevé », a-t-elle déclaré, « Donc pouvoir recharger mon téléphone depuis mon lit était pratique. »

L’une des clés pour rendre un dortoir confortable est de le personnaliser avec des objets de la maison.

Le jour de l’emménagement peut être assez stressant pour les étudiants de première année et leurs familles. Les collèges tentent de minimiser cette pression en prévoyant des heures de retour prévues et en faisant appel à des étudiants bénévoles pour les aider. (Fourni par l’Université de Saint-François)

Le fait d’apporter des décorations personnelles de la maison, y compris des photos et des lettres de la famille et des amis, a aidé Marsh à « en faire un endroit plus intime et un espace dans lequel j’ai aimé être », a-t-elle déclaré.

Marsh a utilisé du mastic mural pour décorer ses dortoirs, ce qui a bien fonctionné et n’a pas endommagé les murs.

Cuisiner dans la cuisine communautaire de la résidence était quelque chose qui faisait que son expérience de dortoir se sentait plus comme à la maison, en particulier en utilisant ses propres ustensiles de cuisine.

« Certains soirs, je cuisinais des spaghettis pour des amis ou une pizza », a déclaré Marsh.

Mollie Rockafellow, doyenne de la vie étudiante à l’Université de St. Francis, a déclaré que les parents peuvent jouer un rôle important en facilitant la transition de leur élève vers la vie universitaire et la vie loin de chez eux.

« La chose la plus importante pour les parents est de continuer à être la pom-pom girl de l’élève. Ils vont traverser beaucoup de hauts et de bas, inévitablement quelque chose ne va pas bien se passer à un moment donné. Ils peuvent même se demander à un moment donné si j’ai choisi le bon collège ou même aller au collège en général », a déclaré Rockafellow.

Le parent peut ne pas être en mesure de résoudre un problème, a-t-elle dit, mais «être une caisse de résonance et dire à l’élève qu’il a déjà fait des choses difficiles et qu’il peut le faire» peut être très bénéfique.

L’Université de St. Francis compte environ 3 426 étudiants, dont près de 40% des étudiants de première année vivant sur le campus dans une résidence avec un colocataire attribué sur la base d’une enquête sur les habitudes et les loisirs.

Rockafellow a déclaré: «Les étudiants viennent en gémissant à ce sujet. Mais à la fin de la première année, les étudiants disent que vivre sur le campus avec un colocataire a été l’une de leurs meilleures expériences.

« Ils apprennent beaucoup », a-t-elle ajouté. « Nous avons des supports en place pour les aider à résoudre tous les conflits, ce qui est un excellent développement des compétences. »

Les étudiants de première année peuvent ne pas savoir combien ils doivent vraiment apporter avec eux pour résider dans un dortoir universitaire. « Commencer petit. Vous pouvez toujours ajouter des éléments, mais il est plus difficile de le reprendre », a déclaré Mollie Rockafellow, doyenne de la vie étudiante à l’Université de St. Francis à Joliet. (Fourni par l’Université de St. Francis)

Pour de nombreux étudiants de première année, vivre à l’université est la première fois qu’ils sont seuls loin de chez eux pendant une longue période. Et c’est peut-être aussi la première fois qu’ils partagent une chambre et un espace de vie.

« Il est important que les élèves parlent de ce qu’ils vont partager à l’avance ; quand vont-ils étudier, la question des invités », a déclaré Rockafellow. « C’est la clé pour ouvrir les voies de communication. »

Si une situation de colocataire ne fonctionne pas, dit-elle, « il est important de le communiquer au personnel ».

En ce qui concerne les articles à apporter, Rockafellow a déclaré: «Commencez petit. Vous pouvez toujours ajouter des éléments, mais il est plus difficile de le reprendre.

Parler à votre colocataire à l’avance de ce que chacun apportera élimine les multiples des mêmes articles, a-t-elle déclaré.

Environ 1 200 étudiants à Université Lewis à Romeoville appeler l’une des 12 résidences universitaires à la maison pendant l’année scolaire.

Thomas Burgess, le directeur de la vie en résidence, a déclaré que l’école considère le jour de l’emménagement « comme un jour d’excitation et d’énergie. Nous voulons que nos étudiants se sentent accueillis chez eux. Le sentiment d’appartenance est très important pour nous. Nous commençons ce processus dès leur arrivée.

Les étudiants qui reviennent emménagent tôt pour aider les étudiants de première année et leurs parents à décharger leurs voitures, a déclaré Burgess.

Pour les parents, Burgess suggère : « Ne transpirez pas les petites choses. Concentrez-vous sur les articles dont les élèves ont besoin et pas nécessairement sur les articles qu’ils veulent.

« Par besoin, je veux dire que ces articles les aident à se sentir comme si c’était leur chambre – comme une couette ou un oreiller spécial », a-t-il déclaré.

De plus, il a dit que les étudiants sont à proximité de grands magasins et qu’il y a toujours des achats en ligne pour tout ce qu’ils oublient.

Après l’emménagement, Burgess suggère aux parents et aux élèves d’aller dîner « afin que vous ne soyez pas debout dans un couloir » en disant au revoir en larmes.

« Souvenez-vous, dit-il, vous n’entrez à l’université qu’une seule fois pour la première fois. Profitez-en et absorbez-le.

Draps jumeaux extra-longs

Couvertures

Matelas

Oreillers

Taies d’oreiller

Sac de salle de bain

Articles de toilette Caddy

Chaussures de douche

Les serviettes

Débarbouillettes

Détergent

Adoucissant

Panier à linge

Réveil

Les fournitures de nettoyage

Vide

Balai

Assiettes

Argenterie

Tasses

Boules

Produit vaisselle

Corbeille

Sacs poubelle

Rallonges

Protecteurs de surtension (approuvés UL)

Fournitures scolaires/de bureau

Ventilateur

Articles de premiers secours

Cintres

Désodorisant

Tapis

Lampadaires

Machine à café

Télévision

Ordinateur portable

Écouteurs

Adhésifs amovibles (crochets de commande 3M)

Animaux de compagnie (les poissons sont seuls les animaux de compagnie autorisés)

Assiettes chaudes

Réfrigérateur personnel

Alcool/ attirail de drogue/ narguilé

Chauffe-eau

Four grille-pain/ grille-pain/friteuses à air

Lampes halogènes

Néons / enseignes ou éclairage à bande LED

Couvertures chauffantes

Bougies/encens

Sapins ou lumières de Noël vivants

Points d’accès mobiles

Routeurs

Imprimantes sans fil

Gracieuseté de Bureau de la vie résidentielle de l’Université Lewis