Faciliter la transformation numérique grâce à une intégration technique suffisante

La pandémie de COVID-19 a modifié le paysage technologique du secteur de la santé, et la transformation se poursuit. Les organismes de santé du monde entier investissent dans les nouvelles technologies numériques pour améliorer la prestation des soins, réduire les coûts, gérer les pénuries de main-d’œuvre et s’adapter à l’évolution des modes de prestation des soins de santé. Youzhi Li, PhD, directeur des soins de santé chez Keysight, a déclaré : « Les technologies plus récentes peuvent résoudre ces problèmes courants, mais leur déploiement ajoute également de nouveaux obstacles techniques. »

« Depuis la pandémie, nous avons constaté une dépendance plus grande que jamais aux technologies numériques. La télésanté, l’intelligence artificielle (IA), les appareils portables et d’autres solutions pour la surveillance et la gestion à distance des patients ont été davantage adoptées », a-t-il déclaré. « Cela signifie que les organisations doivent réfléchir davantage à la manière d’intégrer tous ces différents appareils dans leurs réseaux pour garantir la sécurité des patients et une prestation efficace des soins. Ils doivent également s’assurer qu’ils peuvent facilement obtenir les données dont ils ont besoin. Enfin, les hôpitaux et les systèmes de santé doivent également réfléchir à la manière de gérer l’océan de données généré par ces nouvelles solutions et dispositifs.

La clé pour surmonter ces défis commence par une intégration technique appropriée, selon Li. Historiquement, les établissements de santé ont fait appel à des équipes d’experts en la matière pour tester manuellement les logiciels et les systèmes afin de garantir qu’ils fonctionnent et partagent correctement les données. Ce modèle fonctionnait assez bien lorsque les solutions et les appareils étaient plus simples. Cependant, ces méthodologies obsolètes ne peuvent pas suivre le rythme alors que les hôpitaux et les systèmes de santé cherchent à mettre en œuvre des applications logicielles plus complexes et des dispositifs Internet des objets médicaux (IoMT).

« Ces applications logicielles et ces appareils deviennent de plus en plus complexes. Vous avez désormais affaire à de nombreux appareils, notamment des téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs et des appareils médicaux, et bien d’autres données encore », a-t-il déclaré. « Les méthodes de test traditionnelles prennent du temps et sont coûteuses. Vous ne pouvez pas toujours trouver les experts en la matière dont vous avez besoin pour effectuer ce type de tests. Mais même si vous le pouvez, les anciennes méthodes ne suffisent tout simplement pas pour tester en profondeur une technologie moderne sans risquer des problèmes de performances et d’utilisation importants. Une récente étude a constaté que des pratiques insuffisantes en matière de tests de logiciels augmentent les risques pour la sécurité et les résultats des patients.

Les solutions de test avancées permettent aux établissements de santé de tirer davantage de valeur de leurs investissements dans la transformation numérique, notamment en augmentant le nombre d’appareils IoMT. De telles solutions soutiennent la bonne intégration de ces différentes technologies, garantissant de meilleures performances, des expériences améliorées pour les soignants et les patients et une sûreté et une sécurité accrues, conduisant à de meilleurs résultats pour les patients.

« Lorsque vous avez accès à des capacités de test complètes et avancées telles que l’automatisation des tests logiciels, la cybersécurité et la coexistence sans fil, vous pouvez vous assurer que les choses fonctionnent comme elles sont censées le faire », a déclaré Li.

« Les bonnes solutions de test peuvent non seulement aider les entreprises de technologie médicale à fournir à l’hôpital des dispositifs fiables, sécurisés et cliniquement pertinents », a-t-il ajouté. « Pour les établissements de santé, ces solutions de test peuvent également garantir la sécurité et la sûreté des nouveaux appareils dans leur environnement de soins. Ils veilleront à ce que vos appareils et solutions fonctionnent comme ils ont été conçus pour fonctionner. Ensemble, ce type de tests peut garantir que toute nouvelle technologie offre les performances cliniques requises. C’est ce dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de vos solutions et de vos appareils, et pour améliorer les soins prodigués à vos patients.

