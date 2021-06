FaceTime ressemble plus à Zoom, les notifications se concentrent

La pandémie semble avoir eu un impact sur certaines des fonctionnalités les plus importantes à venir sur votre iPhone.

Lundi, Apple a lancé sa conférence mondiale des développeurs avec une conférence virtuelle détaillant les changements à venir pour iOS 15, le système d’exploitation mobile alimentant le smartphone signature du géant de la technologie.

La dernière mise à jour, iOS 15, sera lancée cet automne, coïncidant avec l’arrivée d’un nouvel iPhone généralement dévoilé en septembre.

Voici une ventilation des cinq façons dont votre expérience iPhone changera avec le lancement d’iOS 15.

FaceTime pour un lifting

Vous vous souvenez de Zoom ? Bien sûr, vous le faites. C’était probablement votre bouée de sauvetage pour rester en contact avec vos amis, votre famille et vos collègues de travail.

L’équivalent du chat vidéo d’Apple, FaceTime, introduit plusieurs mises à niveau pour aider à refléter cette expérience Zoom, y compris une option permettant aux utilisateurs de smartphones Android et Windows de participer aux appels via des liens FaceTime pour partager les appels programmés. Donc non, ce n’est pas une application FaceTime pour Android mais c’est mieux que rien.

L’application proposera également une vue en grille pour voir tout le monde lors d’un appel FaceTime et la possibilité de prendre des appels en mode portrait, complet avec un arrière-plan flou. FaceTime ajoutera également un son spatial et une isolation vocale pour que les appels sonnent plus naturels et vous permettent de réduire le bruit de fond.

L’application inclura également SharePlay, qui vous permet de profiter de divertissements tels que de la musique ou des émissions de télévision lors d’un appel vidéo. La fonctionnalité fonctionnera avec des applications tierces, notamment Disney + et Hulu.

Les notifications iPhone deviennent moins ennuyeuses avec Focus

Apple tente d’éliminer l’encombrement en modifiant la façon dont vous pouvez contrôler les notifications sur votre téléphone.

Vous recevrez des résumés de notifications que vous pouvez recevoir le matin ou l’après-midi. Les notifications sont classées par priorité, en utilisant l’intelligence de l’appareil pour déterminer quelles alertes d’applications comptent le plus.

L’iPhone disposera bientôt d’une application Focus pour personnaliser les notifications que vous recevez à des moments spécifiques de la journée. Par exemple, les utilisateurs peuvent définir des modes tels que personnel, travail ou remise en forme qui fourniront des notifications sur les applications souhaitées et feront taire les autres.

L’application Focus ajoute également un message lorsque quelqu’un essaie de vous envoyer un SMS indiquant que vous avez des « notifications réduites au silence avec Focus ».

Votre identifiant personnel sur votre iPhone

De nombreux propriétaires d’iPhone ont probablement leur carte Starbucks ou leurs cartes de débit bancaire sur Apple Pay. Maintenant, Apple veut que vous ajoutiez votre permis de conduire.

L’application Wallet de l’iPhone prendra bientôt en charge la possibilité de scanner votre identification d’état et de l’ajouter à votre téléphone. La fonctionnalité fonctionnera dans plusieurs États participants. Apple a déclaré qu’ils travaillaient avec la Transportation Security Administration pour prendre en charge l’utilisation de votre identifiant d’État numérique pour passer les points de contrôle dans les aéroports.

Apple a déclaré qu’il prendrait également en charge l’ajout de clés de maison numériques, de clés d’hôtel ou de badges d’entreprise. La société s’associe à Hyatt Hotels pour prendre en charge les clés numériques d’hôtel disponibles sur votre iPhone ou votre Apple Watch. Ils s’associent également à BMW sur les clés numériques pour démarrer votre voiture.

Pratique? Absolument. Mais perdre votre smartphone sera bien pire si c’estégalement obtenu vos clés de maison, permis de conduire et clés de voiture à l’intérieur.

De gros changements pour la météo et les cartes

Deux applications Apple bénéficient de mises à niveau importantes. Commençons par Météo, où les données et les mises en page changeront en fonction des prévisions, y compris les graphiques et les arrière-plans animés. Par exemple, s’il pleut, vous verrez de la pluie tomber en arrière-plan pendant que vous consultez les prévisions. L’application prendra également en charge les cartes météo en plein écran et haute résolution avec des détails tels que la qualité de l’air et les précipitations.

Les cartes comprendront des points de repère personnalisés et un mode nuit avec une lueur au clair de lune. Les cartes présenteront également plus de détails tels que l’emplacement des voies de virage et l’emplacement des passages pour piétons pour aider à repérer plus facilement les conditions de circulation et à déterminer la bonne voie à rejoindre.

Maps bénéficie également de mises à niveau des transports en commun, y compris la possibilité d’afficher les itinéraires sur Apple Watch. Vous pourrez également bientôt utiliser la réalité augmentée pour pointer vers la bonne direction en sortant d’une station de transport en commun. La fonction AR peut capturer des images des bâtiments à proximité, puis fournir des indications visuelles sur l’endroit où aller.

Live Text vous permet de rechercher des mots dans les images

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes à venir est Live Text, où les utilisateurs peuvent surligner du texte dans une image sur Safari ou votre application Photos, puis effectuer une recherche sur les mots pour trouver des informations pertinentes. Ainsi, si vous scannez le signe d’une entreprise, la recherche affichera des détails sur l’entreprise, tels que les coordonnées et l’emplacement.

