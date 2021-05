Facebook veut que son modèle de pay-per-view s’étende à tous les sports

Pendant des décennies, les réseaux de médias tels que HBO et Showtime ont utilisé les frais de paiement à la séance, en particulier pour la boxe. La WWE et la société d’arts martiaux mixtes UFC ont également gagné de l’argent grâce aux événements à la carte. Et le modèle commercial est précisément cela: payer pour regarder un événement, aucun abonnement n’est nécessaire.

Le géant des médias sociaux envisage les équipes sportives des lycées et les petites ligues utilisant la fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de gagner de l’argent pour une participation virtuelle et de conserver les bénéfices des billets – pour le moment. Et Facebook prévoit d’investir dans événements en ligne payants , la fonction de diffusion en direct qui vous permet de payer pour un «ticket» virtuel à regarder, un peu comme le pay-per-view sur le câble.

Depuis son lancement en août dernier, Facebook a déclaré que les événements en ligne payants sont disponibles sur 44 marchés dans le monde, y compris aux États-Unis. Dans son rapport sur les résultats du mois dernier, Facebook a signalé 2,85 milliards d’utilisateurs actifs mensuels et 1,8 milliard d’utilisateurs actifs quotidiens. Par conséquent, Facebook dispose d’un public intégré pour faire fonctionner cette fonctionnalité.

Facebook a déclaré que les utilisateurs demandent l’accès pour accueillir un événement et doivent d’abord passer des contrôles d’intégrité. Une fois qu’ils sont approuvés, Facebook surveillera également les événements pour empêcher le contenu explicite. Les entreprises et les utilisateurs peuvent héberger des diffusions en direct pendant des moments, y compris des événements de type cours tels que la cuisine, des tournois de jeu et l’introduction de nouveaux produits.

Les ligues sportives de deuxième et troisième niveaux et les lycées peuvent également utiliser la fonction payante pour attirer la fréquentation. Facebook a déclaré avoir vu des résultats positifs en mars pour Défi Miami, un événement de triathlon professionnel. Les utilisateurs ont acheté des billets pour 2,99 $ chacun, et l’événement a attiré plus de 17 000 personnes. C’est plus que l’événement attire en personne, et 70% des personnes ont regardé de l’extérieur des États-Unis

Yoav Arnstein, directeur de la gestion des produits de Facebook, a déclaré que la course avait eu lieu lorsque l’entreprise savait que les événements en ligne payants avaient un potentiel de croissance et l’avantage de permettre aux organisateurs d’événements de gagner de l’argent à l’échelle mondiale.

« Cela montre la capacité de l’infusion sportive – d’aller et d’étendre la portée au-delà du lieu actuel de l’événement, ce qui est formidable », a déclaré Arnstein.

Et Facebook a également été témoin du succès de la diffusion en direct sur ses plates-formes tout au long de la pandémie avec des événements tels que Verzuz, qui associe des stars de la musique notables dans un événement de style bataille sur Instagram. Après avoir construit l’audience de diffusion en direct, Verzuz vendu à la société de streaming Triller. Triller a dépensé plus de 250 millions de dollars au cours des six derniers mois pour acquérir des plateformes de streaming et du contenu, selon une personne proche de l’acquisition. La personne a parlé à CNBC sous couvert d’anonymat car elle n’était pas autorisée à parler publiquement de l’accord de Triller.

D’autres plates-formes, telles que OnlyFans, prouvent en outre que les utilisateurs sont prêts à monétiser le contenu peer-to-peer. Et maintenant, Facebook regarde derrière la pandémie avec ses produits diffusés en direct.

Shaw a appelé les événements en ligne payants « un autre outil de notre suite de produits de monétisation qui vous permet de monétiser directement votre contenu ».

Neil Patel est le directeur marketing de NP numérique, une agence de marketing qui travaille avec des entreprises telles que Facebook, Google et NBCUniversal, la société mère de CNBC.

Pour tester les événements en ligne payants, Patel a déclaré que NP avait commercialisé des événements offrant un produit de diffusion en direct similaire. La société a ciblé les consommateurs pour le même événement, en envoyant la moitié vers un site tiers et d’autres vers Facebook. Il a déclaré que les événements en ligne payants généraient 28% de revenus de plus pour les créateurs de contenu que les services tiers.

« Les taux de conversion sont plus élevés. Cela rend votre [return on investment] beaucoup plus élevé en tant que créateur de contenu, et vous êtes plus susceptible d’en tirer parti », a déclaré Patel.« Qui ne voudrait pas de 28% de revenus supplémentaires? Il s’agit simplement d’un moyen plus efficace et plus économique de toucher un plus grand nombre de personnes. «

Les événements en ligne payants ont également une fonction de relecture, permettant aux utilisateurs qui ont manqué la session en direct de payer et de regarder plus tard. Arnstein a déclaré que Facebook devait ajouter plus de fonctionnalités d’engagement pour différencier les événements en ligne payants de ses produits de streaming gratuits. Facebook teste également une fonctionnalité de géorepérage qui peut permettre aux hôtes de cibler des régions spécifiques où ils souhaitent diffuser des événements.

C’est ici que les équipes sportives professionnelles peuvent bénéficier un jour dans le futur au niveau local.