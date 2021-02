Facebook a fait ses réserves sur les nouvelles mesures de confidentialité des données entrantes pour les iPhones d’Apple, connues assez vocalement. Avec iOS 14.5 pour les iPhones, Apple mettra en œuvre un nouvel outil de confidentialité qui générera une fenêtre contextuelle qui demandera aux utilisateurs s’ils souhaitent que l’application Facebook sur leurs iPhones suive leurs activités d’utilisation sur d’autres applications et sites Web. Les utilisateurs auront la possibilité de ne pas donner cet accès. Au cours des deux derniers mois, Facebook a fait connaître son sentiment à quiconque et à tous ceux qui veulent l’écouter. Cela comprend des publicités d’une page entière dans les journaux américains, un site Web sur lequel Facebook a été vu essayant de défendre la cause des petites entreprises et des publications sur les réseaux sociaux par les dirigeants de l’entreprise. Mais il s’avère que Facebook peut exagérer et ne pas être entièrement généreux avec les faits lorsqu’il s’agit de plaider leur cause contre Apple fermant son pipeline de suivi de données.

Facebook déploie également de nouvelles fenêtres contextuelles d’autorisation pour les utilisateurs de Facebook et d’Instagram aux États-Unis, soulignant les avantages de permettre à l’entreprise de médias sociaux de suivre également leur utilisation sur d’autres applications et sites Web. Mais avant d’entrer dans la représentation sélective des nombres, nous devons comprendre le cœur même de l’argument. Le principal argument de Facebook est qu’en refusant la possibilité de suivre les utilisateurs, les petites entreprises qui comptent sur l’envoi de publicités personnalisées ne pourront plus le faire. Et cela leur fera très mal. «La nouvelle politique iOS 14 d’Apple exige que les applications affichent une invite décourageante qui interdira la collecte et le partage d’informations essentielles pour la publicité personnalisée, à moins que les utilisateurs n’acceptent les conditions d’Apple. Les annonceurs peuvent ne pas être en mesure de compter efficacement les conversions pour les utilisateurs iOS qui se sont désinscrits, ce qui nuit à la capacité des annonceurs à comprendre la valeur que les publicités apportent à leur entreprise », explique ainsi la nouvelle mesure de sécurité iOS 14.5.

Et comment cela affecte-t-il les petites entreprises? «Nos études montrent qu’en diffusant des publicités sur la famille d’applications Facebook pour générer des ventes sur leurs sites Web, les petites entreprises ont vu une réduction de plus de 60% de leurs ventes, en moyenne, pour chaque dollar dépensé alors qu’elles ne pouvaient pas utiliser leurs propres données pour trouver des clients sur Facebook », c’est ce que dit Facebook. Et c’est exactement le chiffre mis en perspective par le cabinet de recherche Deloitte dans le Digital Tools in Crisis and Recovery: Small and Medium Business Report d’octobre. En termes simples, Facebook affirme que les petites entreprises subiraient une réduction de 60% de leurs revenus si elles ne sont pas en mesure de faire de la publicité personnalisée.

Le nombre, bien sûr, semble assez élevé. Et dans le plus grand schéma des choses, assez inquiétant. Mais sur leur site Web qui fait cette affirmation, Facebook ne dit pas exactement comment il a atteint ce chiffre, qui, selon nous, serait basé sur deux études comparatives. Tout ce que le réseau social dit dans l’explication est que «nous avons comparé les résultats agrégés des campagnes publicitaires qui utilisaient les propres données des annonceurs pour optimiser les achats sur les sites Web des annonceurs par rapport aux résultats de l’utilisation uniquement des données de la plate-forme publicitaire. L’analyse de la recherche comprend plus de 25 000 campagnes publicitaires mondiales dans lesquelles les annonceurs optimisaient les achats effectués en 2019. »

L’étude Deloitte suggère que seulement 34% des petites et moyennes entreprises ont augmenté la publicité ciblée ou personnalisée depuis l’épidémie de pandémie de coronavirus, la plus grande part de cette publicité ciblée sur les médias sociaux étant prise par les entreprises de télécommunications et de technologie. Parmi les petites et moyennes entreprises du monde entier, parmi le pourcentage de PME interrogées pour le rapport, l’accent a été mis au maximum sur l’Inde, où 62% de ces entreprises se concentraient sur des publicités ciblées ou des activités de marketing payantes sur les réseaux sociaux. L’enquête a inclus plus de 4 300 PME dans 17 pays.

Que fait exactement Apple pour énerver Facebook? Le fait est qu’Apple déploiera la fonctionnalité de transparence de suivi des applications déjà différée (pour donner plus de temps aux développeurs d’applications) qui donnera aux utilisateurs plus de contrôle sur qui suit leurs données et leur donnera la possibilité d’empêcher ces applications de les suivre. Cela sera disponible sur iOS 14.5 sur l’iPhone et iPadOS 14.5 pour l’iPad. Par exemple, lorsque vous ouvrez une application sur votre iPhone, pour la première fois ou après une mise à jour, il vous sera demandé « Autoriser XYZ à suivre votre activité sur les applications et les sites Web d’autres entreprises? » Les deux options dont vous disposerez à ce stade seraient «Demander à l’application de ne pas suivre» ou «Autoriser». La fonction Transparence du suivi des applications fera partie du menu Confidentialité de l’application Paramètres. Il s’agit d’un autre ajout à la connexion commutée de confidentialité qu’Apple a implémentée avec iOS 14.

Il y a quelques jours à peine, Facebook a commencé à déployer des fenêtres contextuelles sur les applications iPhone et iPad, bien que pour les utilisateurs aux États-Unis pour le moment, essayant de tirer parti des avantages de leur permettre de suivre les données des utilisateurs et des avantages offerts par les publicités personnalisées. Encore une fois, le sort perçu des petites entreprises est mis en avant. Deux points plus importants en gros. Tout d’abord, obtenez des publicités plus personnalisées. Et deuxièmement, soutenez les entreprises qui comptent sur les publicités pour atteindre leurs clients. On s’attend à ce que ces fenêtres contextuelles soient déployées pour plus d’utilisateurs dans le monde, à mesure que nous nous rapprochons de la version Apple iOS 14.5.

Auparavant, les efforts de Facebook pour être vus défendant la cause des petites entreprises avaient été critiqués par un groupe de droits numériques à but non lucratif, Electronic Frontier Foundation, ou EFF. «Exiger des trackers qu’ils demandent votre consentement avant de vous traquer sur Internet devrait être une base évidente, et nous félicitons Apple pour ce changement. Mais Facebook, ayant construit un empire massif autour du concept de suivi de tout ce que vous faites en laissant les applications vendre et partager vos données à travers un ensemble douteux de sociétés tierces, aimerait que les utilisateurs et les décideurs pensent le contraire », avaient-ils déclaré.

Un utilisateur d’iPhone pourra désormais choisir s’il souhaite autoriser ou empêcher une application de suivre ses tendances de navigation et d’utilisation des applications. La mise à jour iOS 14.5 est attendue dans les semaines à venir, même si nous ne savons pas exactement quand.