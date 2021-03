Et c’est aussi, plus ou moins, la position par défaut de Facebook lorsqu’il s’agit de prendre toutes sortes de décisions concernant la gestion de cette entreprise énorme et extrêmement rentable: «Oui, nous dirigeons une entreprise qui a généré 84 milliards de dollars de revenus l’année dernière et qui vaut actuellement plus plus de 800 milliards de dollars. Mais nous aimerions que quelqu’un d’autre assume la responsabilité de… »et ici vous pouvez remplir le vide, car cela peut aller de la diffusion d’une photo lauréate du prix Pulitzer sur le site à la publication de Donald Trump sur Facebook.

