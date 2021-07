Facebook veut courtiser les créateurs. Cela pourrait être une vente difficile.

Le problème était que Facebook était en retard. De nombreux créateurs – qui créent et profitent du contenu en ligne meme-y – ont déjà afflué vers des plateformes rivales comme YouTube et TikTok, qui ont investi dans des outils numériques pour les influenceurs bien plus tôt et leur ont donné des moyens de gagner de l’argent avec leurs vidéos virales.

« Covid était un point d’inflexion », a déclaré M. Cox dans une interview, « où l’industrie et les créateurs plus généralement ont commencé à devenir davantage une économie créative ».

Facebook cherche à surmonter son lent démarrage avec les créateurs tout en essayant de rester culturellement pertinent. Le réseau social produisait autrefois régulièrement des mèmes comme Chewbacca Mom (présentant une femme riant hystériquement tout en portant un masque du personnage de Star Wars) et le ALS Ice Bucket Challenge (où les gens jetaient de l’eau glacée sur leur tête pour sensibiliser et récolter des fonds pour la sclérose latérale amyotrophique recherche).

Mais c’était il y a des années. Au fur et à mesure que YouTube, TikTok et d’autres rivaux sont devenus de plus en plus populaires, ils ont produit plus de tendances et de mèmes. La sensation Sea Shanty, qui présente des personnes créant et interprétant des chansons traditionnelles de chasse à la baleine avec des paroles modernisées, était l’un des plus grands mèmes grand public des 18 derniers mois – et cela a commencé sur TikTok.

Courtiser les créateurs aide Facebook à regagner le buzz et à capturer un contenu plus divertissant, en particulier après avoir été critiqué à plusieurs reprises pour avoir diffusé de la désinformation, des discours toxiques et des messages politiques qui divisent. Plus les créateurs mettent des vidéos, des photos et des publications populaires sur Facebook et ses applications, plus les utilisateurs sont susceptibles de revenir sur le réseau. Et lorsque la société demande finalement une réduction des revenus des créateurs, cela peut ajouter une source de revenus potentiellement lucrative.