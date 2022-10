Facebook vend des publicités dans de nouveaux endroits sur Instagram et Messenger

La société mère de Facebook, Meta, ouvre de nouvelles voies de publicité sur Instagram et Messenger alors que la société cherche à inverser une tendance à la baisse des revenus qui a récemment poussé le cours de l’action à son plus bas depuis début 2019.

Lors d’un événement pour les annonceurs lundi, Meta a présenté une nouvelle façon pour les annonceurs d’afficher des publicités sur la page d’exploration d’Instagram, qui montre le contenu aux utilisateurs en fonction de leurs préférences et de leurs routines, et sur les pages de profil de tous les utilisateurs publics non adolescents d’Instagram. Dans le cadre d’un nouveau test du format publicitaire, certains influenceurs pourront autoriser la diffusion d’annonces sur leurs flux en tant que source potentielle de revenus.

Sur le service de messagerie Messenger, Facebook lance un outil qui utilise un logiciel d’apprentissage automatique pour afficher des publicités destinées à “atteindre les personnes les plus susceptibles d’effectuer un achat”, a déclaré Maz Sharafi, vice-président du marketing et de la croissance de Meta pour la messagerie d’entreprise. Sharafi a noté que “l’important ici est que nous n’utilisons pas le contenu des messages pour les publicités”, ce qui implique que la société n’analysera pas les messages Messenger pour déterminer quelles publicités seront placées.

Les annonces interviennent à peine trois semaines avant que Meta ne publie son rapport sur les résultats du troisième trimestre, qui devrait montrer une deuxième période consécutive de revenus en baisse. La société tire la quasi-totalité de ses ventes des publicités mobiles, une activité qui a été martelée cette année en raison des mises à jour de confidentialité d’Apple sur son système d’exploitation ainsi que d’une économie en berne et de la concurrence croissante de TikTok. L’action de Meta a perdu près de 60 % de sa valeur cette année.

Alors que Meta se tourne vers l’avenir, l’entreprise mise sur l’émergence de la réalité virtuelle et du métaverse pour stimuler la croissance. Il commence maintenant à expérimenter la façon dont les annonceurs existeront dans ce monde.

Meta a déclaré qu’il testait des publicités en réalité augmentée dans le flux principal et la fonction d’histoires d’Instagram, a déclaré Nicola Mendelsohn, vice-présidente du groupe d’affaires mondial de Meta, lors de l’événement publicitaire. La plupart des consommateurs font l’expérience de la RA aujourd’hui lorsqu’ils interagissent avec les filtres numériques qui décorent les photos et les vidéos qu’ils voient sur les services de médias sociaux comme Facebook et Snapchat.

“Grâce à l’expérience AR, les marques peuvent encourager les gens à essayer et à essayer ce produit ou à interagir avec les effets de leur environnement”, a déclaré Mendelsohn.

Une autre nouvelle option pour les entreprises sur Instagram est un produit publicitaire appelé annonces multi-annonceurs qui montrera aux utilisateurs un carrousel de promotions associées pour accompagner l’annonce d’origine. Meta n’a fourni de détails sur les prix d’aucune de ses nouvelles offres.

L’un des principaux défis de Facebook cette année a été ses investissements importants dans son concurrent TikTok appelé Reels, car il n’existe pas encore de format publicitaire établi pour les vidéos virales courtes.

Pour essayer de tirer parti de la popularité croissante de Reels, Meta lance ce qu’il appelle des annonces post-boucle, un nouveau format d’annonce pour les créateurs et les entreprises. Un créateur peut diffuser ces courtes annonces vidéo de ses partenaires entre ses bobines. Cette fonctionnalité n’est disponible que sur l’application principale de Facebook.

De plus, les entreprises ont la possibilité d’intégrer un carrousel d’annonces au bas des bobines d’un créateur si elles sont approuvées par le créateur.

Clarification : cette histoire a été mise à jour pour clarifier que les publicités seront diffusées à tous les utilisateurs d’Instagram.

