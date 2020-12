Facebook doit suivre l’exemple de Google et déplacer des millions d’utilisateurs britanniques hors de la juridiction des lois de l’UE sur la protection de la vie privée vers les États-Unis (qui n’ont pas de cadre de protection des données aussi complet) l’année prochaine en raison d’un changement imminent lié au Brexit à ses conditions générales, a rapporté Reuters hier.

Confirmant le changement, Facebook a déclaré à l’agence de presse: « Comme d’autres entreprises, Facebook a dû apporter des modifications pour répondre au Brexit et transférera les responsabilités et obligations légales des utilisateurs britanniques de Facebook Ireland à Facebook Inc. »

« Il n’y aura aucun changement dans les contrôles de confidentialité ou les services que Facebook propose aux personnes au Royaume-Uni », a ajouté Facebook, utilisant une formulation qui élude le fait que le passage de l’UE aux États-Unis implique inévitablement une dégradation radicale de la protection juridique des données. et la vie privée.

Selon Reuters, Facebook informera les utilisateurs du changement dans les six prochains mois – leur donnant la « possibilité » de cesser d’utiliser les services de Facebook (Facebook, Instagram, WhatsApp) s’ils ne sont pas satisfaits du changement légal.

Comme nous l’avons signalé en février, lorsque Google a annoncé une migration légale similaire pour les utilisateurs britanniques, les faisant passer de sa filiale européenne aux États-Unis, cette décision est une conséquence du vote du Royaume-Uni en faveur de la sortie de l’Union européenne – ce qui l’éloigne des normes de l’UE, y compris son cadre de protection des données de longue date.

Maintenant, à quelques jours de la fin de la période de transition du Brexit, il n’est toujours pas clair si le Royaume-Uni obtiendra un accord commercial avec l’UE ou partira sans accord – ce dernier augmentant la possibilité que le Royaume-Uni le fasse. également ne pas obtenir un accord sur l’adéquation des données de la part de l’UE, ce qui rend sans doute plus probable les futures divergences sur les normes de protection des données (car il n’y aura pas de « carotte » de flux de données UE-Royaume-Uni continus sans friction pour encourager un alignement continu).

Le Royaume-Uni a également signalé qu’il souhaitait un nivellement de l’économie alimenté par les données, en publiant une stratégie nationale de données en septembre qui parle de faire des niveaux pandémiques de partage de données la nouvelle norme.

L’histoire continue

Le document jette de l’ombre sur tout le concept de protection des données – affirmant que le gouvernement prévoit de « promouvoir les meilleures pratiques nationales et de travailler avec des partenaires internationaux pour s’assurer que les données ne sont pas limitées de manière inappropriée par les frontières nationales et les régimes réglementaires fragmentés afin de pouvoir être utilisées plein potentiel ».

Depuis lors, les experts en protection de la vie privée ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les clauses d’un accord commercial entre le Royaume-Uni et le Japon (post-Brexit) affaiblissent le régime de protection des données existant au Royaume-Uni (qui est, pour l’instant, basé sur les normes transposées de l’UE) – et pourraient permettre des flux de les données des citoyens aux pays ayant des «dispositifs de protection des données faibles ou volontaires», comme l’a averti l’Open Rights Group le mois dernier.

Les États-Unis sont l’un de ces pays qui ne disposent pas d’un cadre complet de protection des données. Bien que la Californie ait adopté sa propre loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et les résidents ont voté en novembre pour renforcer le régime. Mais au niveau fédéral, il n’y a pas d’équivalent GDPR – pour le moment.

Avec autant d’incertitude sur la direction exacte du Royaume-Uni sur les normes post-Brexit, il n’est pas étonnant que les géants de la technologie comme Google et Facebook en profitent pour réduire leur responsabilité en vertu des règles de confidentialité de l’UE – en supprimant les 45 millions d’utilisateurs britanniques de sa filiale de Dublin. juridiction, dans le cas de Facebook.

Le récent jugement Schrems II de la plus haute juridiction européenne a également accru le risque juridique et l’incertitude concernant les transferts de données personnelles entre l’UE et les États-Unis, donnant à Facebook une autre raison potentielle de retravailler ses conditions générales au Royaume-Uni.

Bien sûr, ce n’est pas si génial pour les utilisateurs britanniques, étant donné les protections de confidentialité qu’ils perdent.

Mais cette fois, c’est plus sur le Brexit que sur les grandes technologies. Et dans ce cas, le Brexit signifie qu’à partir de l’année prochaine, les utilisateurs britanniques devront espérer que leur propre gouvernement ne décidera pas de rejeter les normes nationales de confidentialité dans sa tentative de conclure des accords commerciaux avec des pays comme les États-Unis, tout en faisant confiance à Facebook (euh! ) veillera à leurs intérêts en matière de confidentialité.

Oui, la loi britannique sur la protection des données continuera de s’appliquer. (Bien que bonne chance pour que l’ICO défende vos droits.)

Mais la garantie globale des normes prévues par le droit de l’UE se poursuit en 2021.

La loi américaine sur le cloud, qui a été adoptée en 2018, facilite déjà la transmission des données sur les utilisateurs de services Internet entre les agences britanniques et américaines à des fins d’enquête, par exemple.

Alors que le gouvernement britannique a un bilan inquiétant en matière de surveillance de masse et d’attaques contre le cryptage.

Son nouveau plan «axé sur la sécurité des enfants» pour réglementer les services Internet semble également prêt à faire pression sur les services numériques pour qu’ils n’utilisent pas de cryptage fort pour permettre la surveillance obligatoire du contenu et d’autres types de contrôles d’identité.

Donc, tl; dr, brexit est en train de signifier le contraire de reprendre le contrôle dans la sphère des données – avec moins de confidentialité et réduire la liberté en ligne qui accélère le processus pour les Britanniques.