Facebook va restaurer les pages d’actualités en Australie après que le gouvernement accepte de modifier la loi controversée sur les médias

Facebook restaurera les pages d’informations australiennes après que Canberra ait proposé des amendements à un projet de loi visant à forcer les géants de la technologie à payer pour le contenu médiatique affiché sur leurs plateformes, a déclaré mardi le trésorier Josh Frydenberg. L’Australie et le groupe de médias sociaux sont bloqués dans une impasse depuis plus d’une semaine après que le gouvernement a introduit une loi qui remettait en question la domination de Facebook et d’Alphabet Inc. sur Google sur le marché des contenus d’actualité.

Facebook a bloqué la semaine dernière tous les contenus d’actualité et plusieurs comptes du gouvernement de l’État et des services d’urgence. Mais après une série de discussions entre Frydenberg et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, ce week-end, un accord de concession a été conclu. L’Australie proposera quatre amendements, qui incluent une modification du mécanisme d’arbitrage obligatoire utilisé lorsque les géants de la technologie ne peuvent pas conclure un accord avec les éditeurs sur un paiement équitable pour l’affichage du contenu des nouvelles.

« Nous sommes satisfaits que le gouvernement australien ait accepté un certain nombre de changements et de garanties qui répondent à nos principales préoccupations concernant l’autorisation d’accords commerciaux qui reconnaissent la valeur que notre plate-forme offre aux éditeurs par rapport à la valeur que nous en recevons », a déclaré Facebook dans un communiqué. mis en ligne.

Les modifications prévoient une période de médiation de deux mois avant l’intervention de l’arbitre nommé par le gouvernement, ce qui donne aux parties plus de temps pour conclure un accord privé. Il insère également une règle selon laquelle la contribution d’une entreprise Internet à la «durabilité de l’industrie australienne de l’information» via les accords existants doit être prise en compte.

La question a été largement observée à l’échelle internationale alors que d’autres pays, dont le Canada et la Grande-Bretagne, envisagent une législation similaire. « Ces amendements apporteront plus de clarté aux plateformes numériques et aux entreprises des médias d’information sur la façon dont le code est censé fonctionner et renforceront le cadre pour garantir que les entreprises des médias d’information sont équitablement rémunérées », a déclaré Frydenberg dans un communiqué.

L’Australie avait jusqu’à lundi déclaré qu’elle n’apporterait aucun autre changement à la législation. Un porte-parole de l’éditeur et radiodiffuseur australien Nine Entertainment Co a salué le compromis du gouvernement qui, selon lui, a réintégré Facebook dans les négociations avec les médias australiens.

Un porte-parole de Google a refusé de commenter.

Le président de la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs, Rod Sims, principal architecte de la loi, n’était pas immédiatement disponible pour commenter. Lors d’un discours prononcé plus tôt mardi, Sims a refusé de répondre aux questions sur l’impasse au motif qu’elle était devant le Parlement.