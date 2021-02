Facebook va mettre à jour les politiques, y compris la nudité et le conseil de surveillance de la base de désinformation

Facebook a publié sa première réponse aux recommandations sur la politique, la modération du contenu, la transparence et la désinformation, qui ont été présentées à l’entreprise de médias sociaux par son nouveau conseil de surveillance indépendant. En janvier, le Conseil a publié sa première série de décisions qu’il a prises sur une poignée d’affaires, qui annulaient les décisions initiales prises par Facebook sur la base de ses politiques opérationnelles existantes et de sa procédure d’application des normes communautaires. Maintenant, Facebook veut que le monde sache comment il a agi sur la base des décisions du Conseil de surveillance dans 17 domaines particuliers, ce qui comprend également un domaine dans lequel il a rejeté l’appel du Conseil.

Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de Facebook, a écrit dans un article de blog de l’entreprise: «Lorsque nous avons créé le Conseil de surveillance, nous espérions que son impact proviendrait non seulement de ses décisions sur des cas individuels, mais aussi de recommandations plus larges sur la façon dont nous pouvons améliorer notre politiques et pratiques. C’est le début de ce processus. Le conseil traite certains des problèmes de modération de contenu les plus délicats auxquels Facebook est confronté, où il n’y a souvent pas de décisions faciles. Nous voulons que ce processus soit aussi ouvert et transparent que possible, c’est pourquoi nous répondons en détail à chacune de leurs recommandations. »

Nous avons mis à jour la politique d’Instagram sur la nudité pour clarifier que la nudité liée à la santé est autorisée. Nous entreprendrons également une mise à jour plus complète pour refléter toutes les politiques que nous appliquons sur Instagram aujourd’hui.

Globalement classées, les actions de Facebook sont divisées en trois parties individuelles qui incluent ses efforts pour promouvoir la transparence des opérations, «calibrer» l’utilisation de l’automatisation et de la modération humaine pour signaler le contenu, et évaluer activement les politiques d’information de Covid-19 en déplacement. L’un des plus gros points à retenir de la réponse de Facebook concerne la politique de nudité d’Instagram, qui a souvent été critiquée par ceux qui utilisent la plate-forme pour sensibiliser à des problèmes tels que la sensibilisation à la santé ou des domaines connexes. Sur cette note, Facebook déclare: «Nous avons mis à jour la politique d’Instagram sur la nudité pour clarifier que la nudité liée à la santé est autorisée. Nous entreprendrons également une mise à jour plus complète pour refléter toutes les politiques que nous appliquons sur Instagram aujourd’hui, et donnerons aux gens plus d’informations sur la relation entre les normes de la communauté de Facebook et le règlement de la communauté d’Instagram. »

C’est un domaine souligné qui contribuera au lancement par Facebook d’un «Centre de transparence», qui, selon l’entreprise, se produira «dans les mois à venir». Les recommandations du comité de surveillance ont également apparemment contribué à amener Facebook à franchir une étape supplémentaire en expliquant les termes clés de ses directives communautaires, ce qui décrira mieux et ajoutera du contexte, par exemple, pourquoi une publication a été interdite ou pourquoi une personne pourrait-elle être profilée comme dangereuse .

Les recommandations du comité de surveillance ont également apparemment contribué à amener Facebook à franchir une étape supplémentaire en expliquant les termes clés de ses directives communautaires, ce qui permettra de mieux décrire et d’ajouter du contexte.

Les actions à entreprendre par Facebook sur la base des recommandations de son conseil d’administration incluent des améliorations de ses algorithmes d’automatisation et une meilleure compréhension du moment où une intervention humaine devrait être nécessaire pour agir sur le contenu ou les personnes sur la plateforme. Enfin, l’article de Clegg clarifie un domaine clé: le rétablissement rétrospectif de l’action précédente sur la base du contenu interdit et le précédent suivant.

Comme il le déclare, «Nous avons également entamé le processus de rétablissement d’un contenu identique avec un contexte parallèle dans les cas suivants: les musulmans ouïghours, l’hydroxychloroquine, l’azithromycine et le COVID-19, et une citation nazie. Ces actions affecteront non seulement le contenu précédemment publié sur Facebook et Instagram, mais également le contenu futur. Pour les cas où le conseil d’administration confirme notre jugement final, nous continuerons de nous assurer qu’un contenu identique avec un contexte parallèle reste à la hausse ou à la baisse conformément à la décision du conseil. »

Pour une vue détaillée des actions entreprises par Facebook base son Oversight Board, cliquez ici.