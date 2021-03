Facebook va lever son interdiction temporaire des publicités politiques

Facebook lèvera jeudi son interdiction temporaire de la publicité politique aux États-Unis, a annoncé mercredi la société dans un article de blog. Le géant des médias sociaux a gelé pendant des mois les publicités politiques, électorales et sociales, qu’il a introduites dans le cadre d’un effort pour réprimer la désinformation et les abus autour des élections du 3 novembre.

Facebook avait temporairement levé sa pause publicitaire en Géorgie pour le second tour des élections de janvier, mais l’a remise en place. Google d’Alphabet, qui avait levé sa propre interdiction de publicité politique en décembre, l’a ensuite rétabli après le siège du 6 janvier au Capitole américain par des partisans de l’ancien président Donald Trump. Google a levé l’interdiction la semaine dernière.

Les stratèges numériques démocrates et républicains ont fait valoir que ces interdictions étaient trop larges et ne permettaient pas de lutter contre le problème de la désinformation organique sur les plateformes. Plus tôt mercredi, le Comité de campagne du Congrès démocratique (DCCC) et le Comité de campagne sénatoriale démocratique (DSCC) ont publié une déclaration critiquant Facebook pour ne pas s’être engagé à fixer une date claire pour mettre fin à l’interdiction, affirmant que le gel avait rendu plus difficile l’accès des campagnes et des organisations. les électeurs.

Facebook, qui a noté dans son article de blog que ses systèmes ne font pas de distinction entre les publicités politiques et électorales et les publicités «à problèmes sociaux», a déclaré qu’il examinerait dans les mois à venir quels autres changements pourraient être nécessaires dans ses publicités.