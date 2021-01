Facebook est sur le point de rendre plus difficile la pénétration du «contenu politique» dans son fil d’actualité et de rendre les groupes connexes moins visibles – tout cela au nom de la prévention des discussions houleuses qui sèment la division, a déclaré le PDG Mark Zuckerberg.

Zuckerberg a pris sa propre plate-forme mercredi avec un vaste message de 2800 mots donnant un « Mise à jour de la communauté » sur ses résultats trimestriels et décrivant un certain nombre de futurs changements de politique. Parmi eux, a déclaré le PDG, il s’agira d’un effort pour masquer les messages politiques des fils d’actualité des utilisateurs, notant que le site vise à promouvoir «Sain et positif» les interactions.

« Nous envisageons actuellement de prendre des mesures pour réduire la quantité de contenu politique dans le fil d’actualité », Zuckerberg a écrit, ajoutant:«L’un des principaux commentaires que nous entendons actuellement de la part de notre communauté est que les gens ne veulent pas que la politique et les combats prennent le dessus sur leur expérience.»

«Civique et politique» Les groupes seront également confrontés au montant des interdictions fantômes – une pratique dans laquelle les plateformes de médias sociaux limitent la portée de certains contenus, au lieu de les supprimer purement et simplement – a déclaré Zuckerberg, observant que ces pages avaient été supprimées de Facebook. «Recommandations» onglet avant l’élection présidentielle de 2020. Cette politique sera désormais rendue permanente.

«Nous continuons à affiner la façon dont cela fonctionne, mais nous prévoyons maintenant de garder les groupes civiques et politiques à l’écart des recommandations à long terme, et nous prévoyons d’étendre cette politique à l’échelle mondiale,» Zuckerberg a déclaré, décrivant le mouvement comme « Une poursuite du travail … pour baisser la température et décourager les conversations qui divisent. »

Alors qu’un certain nombre de plates-formes de médias sociaux insistent sur le fait qu’elles n’interdisent pas l’interdiction – dans le cas de Twitter, dubitatif – Facebook a été plus ouvert sur la tactique. À la suite d’un article controversé du New York Post l’année dernière sur des transactions commerciales prétendument louches avec le fils du candidat à la présidence de l’époque Joe Biden, Hunter, le représentant de la société Andy Stone a déclaré que le site travaillait à «Réduire la distribution» de messages partageant l’article. On ne sait pas si Facebook utilisera la même méthode pour supprimer la politique de son fil d’actualité.

En 2017, Facebook a annoncé qu’il avait modifié son algorithme pour « Réduire la propagation des liens problématiques tels que le clickbait, le sensationnalisme et la désinformation, » une étape antérieure pour limiter le contenu verboten, qu’il ne définissait que vaguement. Bien que la société insiste sur le fait qu’elle ne modère pas les publications en fonction des convictions politiques des utilisateurs, ces dernières années ont vu des allégations répétées selon lesquelles ses politiques ciblent injustement les conservateurs, y compris par les législateurs américains.

Ces accusations n’ont été amplifiées qu’au début du mois, après que l’ancien président américain Donald Trump ait été expulsé du site, accusé d’incitation à la violence après que ses partisans aient organisé une émeute à Capitol Hill le 6 janvier. La décision a été décriée par certains militants de la parole et des libertaires civils, avec le célèbre dénonciateur de la sécurité nationale Edward Snowden, jugeant le déménagement «Tournant dans la bataille pour le contrôle de la parole numérique.»

